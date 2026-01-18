Меню
Почему я добавила в «Буду смотреть» фильм про советского ученого «Боги Кнорозова»? Во-первых, мне понравился «Опенгеймер», во-вторых, в касте Колесников

Почему я добавила в «Буду смотреть» фильм про советского ученого «Боги Кнорозова»? Во-первых, мне понравился «Опенгеймер», во-вторых, в касте Колесников

18 января 2026 19:06
«Боги Кнорозова»

Фильм о науке, ставшей опасной, и правде, оказавшейся неудобной для всего мира.

Биографическая драма «Боги Кнорозова» должна привлечь ценителей исторических и биографических картин. А также поклонников актёра Ивана Колесникова, который играет в ней легендарного советского учёного Юрия Кнорозова.

Доклад, который оказался опаснее мифов

Сюжет разворачивается в 1956 году. Юрий Кнорозов отправляется в составе советской делегации на Международный конгресс американистов в Копенгаген.

Его доклад о методе дешифровки письменности майя способен разрушить устойчивые представления об этой цивилизации, включая популярные легенды об апокалипсисе.

Проблема в том, что именно эти мифы уже встроены в экономические и политические интересы ряда стран, прежде всего Мексики.

Не кабинетный учёный, а фигура конфликта

Фильм показывает Кнорозова не как абстрактного гения, а как человека, чьи научные выводы неожиданно задевают слишком многих.

Герой Колесникова оказывается в ситуации, где научная честность вступает в прямое противоречие с выгодой и удобной ложью.

Кто стоит за проектом

Режиссёром картины выступила Анастасия Чашина. Производством занимается кинокомпания Триикс Медиа при поддержке Фонда кино.

В фильме также снялись Екатерина Домашенко, Борис Хвошнянский, Александр Дьяченко, Илья Шакунов, Данила Якушев и другие.

Съёмки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Мексике.

«Боги Кнорозова» выстраиваются как фильм о науке, которая внезапно выходит за пределы лабораторий и становится фактором мировой политики и экономики.

Картина планируется к выходу в 2027 году.

Также прочитайте: Выйдет вслед за «Майором Громом»: что ждать от сериала «Фурия» со звездой «Фишера» и Юлией Пересильд

Фото: Кадр из фильма «Боги Кнорозова»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
