Сюжет этих 3 фантастических сериалов от Netflix обсуждают и спустя годы: после финала будет о чем подумать

3 января 2026 11:21
Кадры из сериалов «Дождь», «Путешественники», «Проект "Лазарь"»

Проекты не оставят равнодушными.

Научная фантастика продолжает затягивать зрителей в свои сети. Там смелые мечты о будущем сталкиваются с нашими главными страхами.

Именно поэтому Netflix ежегодно выпускает проекты, где под «прикрытием» межзвёздных путешествий и вирусов скрывается настоящая философия. Сюжеты этих трех сериалов зрители обсуждали еще долго.

«Дождь»

Спустя пять лет после гибели человечества от заразного дождя брат с сестрой покидают убежище. Они идут на поиски отца, который может быть причастен к катастрофе, и надеются найти ответы в опустевшем мире.

К ним присоединяются другие выжившие, и теперь опасность исходит не только от вируса, но и от самих людей. «Дождь» балансирует между научной фантастикой и семейной драмой, где за борьбой за выживание скрывается трогательная история о надежде и верности.

Кадр из сериала «Дождь»

«Путешественники»

В «Путешественниках» агенты из будущего вселяются в тела наших современников, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. Но с каждым новым телом — будь то одинокая мать или человек с зависимостью — они сталкиваются с неожиданными моральными дилеммами.

Фантастическая концепция здесь становится лишь фоном для глубоких личных драм. Сериал исследует, как чужие жизни и проблемы меняют самих путешественников, заставляя их переосмыслить цену спасения человечества.

Кадр из сериала «Путешественники»

«Проект "Лазарь"»

В «Проекте "Лазарь"» герой оказывается в ловушке временной петли. Его привлекают к секретной миссии по предотвращению глобальных катастроф с помощью перезапуска времени.

Команда снова и снова проживает один и тот же год, пытаясь найти единственный верный путь. Сериал заставляет задуматься, что важнее — право на личное счастье или ответственность за миллионы жизней, и этот вопрос остаётся с зрителем до финальных титров, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

Кадр из сериала «Проект "Лазарь"»

Ранее портал «Киноафиша» писал про новый хит Netflix.

Фото: Кадры из сериалов «Дождь», «Путешественники», «Проект "Лазарь"»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
