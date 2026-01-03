Сюжет этих 3 фантастических сериалов от Netflix обсуждают и спустя годы: после финала будет о чем подумать

Научная фантастика продолжает затягивать зрителей в свои сети. Там смелые мечты о будущем сталкиваются с нашими главными страхами.
Именно поэтому Netflix ежегодно выпускает проекты, где под «прикрытием» межзвёздных путешествий и вирусов скрывается настоящая философия. Сюжеты этих трех сериалов зрители обсуждали еще долго.
«Дождь»
Спустя пять лет после гибели человечества от заразного дождя брат с сестрой покидают убежище. Они идут на поиски отца, который может быть причастен к катастрофе, и надеются найти ответы в опустевшем мире.
К ним присоединяются другие выжившие, и теперь опасность исходит не только от вируса, но и от самих людей. «Дождь» балансирует между научной фантастикой и семейной драмой, где за борьбой за выживание скрывается трогательная история о надежде и верности.
«Путешественники»
В «Путешественниках» агенты из будущего вселяются в тела наших современников, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. Но с каждым новым телом — будь то одинокая мать или человек с зависимостью — они сталкиваются с неожиданными моральными дилеммами.
Фантастическая концепция здесь становится лишь фоном для глубоких личных драм. Сериал исследует, как чужие жизни и проблемы меняют самих путешественников, заставляя их переосмыслить цену спасения человечества.
«Проект "Лазарь"»
В «Проекте "Лазарь"» герой оказывается в ловушке временной петли. Его привлекают к секретной миссии по предотвращению глобальных катастроф с помощью перезапуска времени.
Команда снова и снова проживает один и тот же год, пытаясь найти единственный верный путь. Сериал заставляет задуматься, что важнее — право на личное счастье или ответственность за миллионы жизней, и этот вопрос остаётся с зрителем до финальных титров, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».
