195% на Rotten Tomatoes: новый хит Netflix уже называют сериалом года

16 ноября 2025 14:15
Кадр из сериала «Икусагами: Последний самурай»

«Икусагами: Последний самурай» сравнивают и с  «Королевской битвой», и с «Сёгуном».

Новый мини-сериал Netflix «Икусагами: Последний самурай» мгновенно покорил рейтинги. На авторитетном сайте Rotten Tomatoes он получил максимальные 100% от профессиональных критиков и впечатляющие 95% от обычных зрителей.

Эксперты уже окрестили этот проект главным сюрпризом конца года. Многие проводят параллели с эпическим «Сёгуном» и культовой «Королевской битвой», предрекая японской драме статус нового международного хита.

Сюжет сериала «Икусагами: Последний самурай»

Сюжет переносит зрителей в эпоху Мэйдзи. В это переломное время Япония разрывается между древними традициями и западным прогрессом.

Двести девяносто два самурая собираются в древнем храме для участия в смертельном турнире. Победитель этой жестокой битвы получит невероятный приз — 100 миллиардов иен.

Главный герой Сюдзиро Сага вынужден вступить в это кровавое состязание. Его цель — спасти свою семью. Ради жены и ребенка он готов рискнуть всем.

Кадр из сериала «Икусагами: Последний самурай»

Детали сериала «Икусагами: Последний самурай»

Сразу после релиза «Икусагами: Последний самурай» получил феноменальные оценки. На Rotten Tomatoes критики единогласно поставили проекту высший балл, 100%.

Эксперты особенно отметили великолепную режиссуру, тщательное воссоздание исторического антуража и эффектные батальные сцены. Многие провели параллели между японским сериалом и хитами вроде «Сёгуна» и «Игры в кальмара».

Найдутся здесь и отголоски культовой «Королевской битвы» с ее беспощадной борьбой за выживание. Зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes тоже сначала держался на 100%, но сейчас понизился до 95%.

Все шесть эпизодов уже доступны на Netflix. Официального заявления о втором сезоне пока нет, однако продолжение оригинальной манги оставляет надежду на развитие захватывающей истории и на экране.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что у Таранаги и Марико из «Сёгуна» были реальные исторические прототипы.

Фото: Кадры из сериала «Икусагами: Последний самурай»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
