Сюжет «Чебурашки 3» уже рассекретили: в 2027 году в кино будет в 5 раз смешнее и интереснее

Создавая первую картину о Чебурашке, авторы вряд ли ожидали такого триумфа. Фильм собрал в российском прокате феноменальные 7 миллиардов рублей. Даже вместе взятые «Аватар» и «Мстители» в стране не смогли заработать больше.

Теперь у «Чебурашки» есть все шансы превратиться в полноценную ежегодную франшизу. Если между первым и вторым фильмом прошло три года, то следующий может выйти уже 1 января 2027 года. К слову, уже примерно известно, о чём он будет.

Чем закончился «Чебурашка 2»

Во второй части переживания сыграли с Риммой злую шутку — в суматохе она подписала важный документ, не глядя. Это позволило злодею Лариону стать полноправным хозяином её бизнеса и приказать снести дом, где жил Гена с Чебурашкой.

В доме вспыхнул пожар. Гена и Чебурашка оказались в ловушке. Их спасла случайная предусмотрительность прошлого: покойная супруга Гены когда-то установила в ванной тяжёлую чугунную ванну. Именно под ней герои и нашли укрытие, пережив огонь.

После потери компании Римма продала своё имущество, чтобы выкупить землю под домом Гены, и даже временно переехала к нему. Сам Гена заметно смягчился и больше не срывается на своего пушистого друга.

На протяжении всего фильма Чебурашка невольно возвращался к своим корням. Он напевал странную песенку на неизвестном языке и с лёгкостью строил из веток необычные шалаши. Эти навыки, как выяснилось, идут из его самого раннего детства.

Финальные кадры открывают удивительную правду. Оказывается, Чебурашек на свете много. Где-то в глубине леса существует целая община таких же существ. И вполне возможно, что там, среди деревьев, бродят и родители героя.

«Чебурашка 3»

В Сети уже активно обсуждают возможный сценарий для третьей части. Многие проводят параллель с историей «Паддингтона»: первые фильмы тоже происходили в большом городе, а третий увез героя на его историческую родину.

Пока неизвестно, откуда родом Чебурашка — из тропических джунглей или сибирской тайги. Но ясно одно: следующая часть, скорее всего, будет посвящена поискам его семьи. Сам ушастый герой, всё чаще вспоминая о своём происхождении, наверняка захочет найти своих родителей.

Это уже косвенно подтвердил и режиссер франшизы.

«Мы увидим семью Чебурашки. Там будет несколько героев, и у каждого свой характер. Семья состоит из пятерых таких Чебурашек», — рассказал Дмитрий Дьяченко для РИА Новости.

Параллельно вероятно будет развиваться и история Гены с Риммой. Их вынужденное совместное проживание не обойдётся без ссор, но в итоге они окончательно станут командой.

Между ними уже чувствуется романтическое напряжение, и к финалу третьего фильма оно может перерасти во что-то серьёзное. В большое путешествие за тайной Чебурашки они отправятся, конечно же, вместе.

Оправдаются ли эти догадки, станет известно 1 января 2027 года, когда фильм выйдет на экраны.

