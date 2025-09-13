Связь «Брата и «Смешариков» заметили единицы: вот что объединяет два таких разных хита

Светлана Письмиченко может и не стала суперзвездой с десятками ролей, но её Света из «Брата» навсегда осталась в сердцах зрителей. После этой роли она не пропала из киноиндустрии — просто перешла на другую сторону камеры.

Письмиченко активно работает сейчас в дубляже. Более того, ее голос слышали миллионы.

Светлана Письмиченко в фильме «Брат»

Роль Светы в «Брате» была для Светланы Письмиченко почти что судьбой — Алексей Балабанов не только написал персонажа специально для нее, но и дал героине её настоящее имя.

Съёмки стали настоящим приключением: актрисе пришлось за полдня освоить управление трамваем — для этого ей выделили списанный грузовой вагон и инструктора. Она снималась практически бесплатно и в своей собственной одежде — бюджет фильма был скромным.

Светлана Письмиченко в мультфильме «Смешарики»

Впоследствии Светлана Письмиченко нашла своё истинное призвание в мире театра и анимации. Она активно играет на сценах ведущих петербургских театров.

Но настоящую народную любовь ей принесли мультфильмы: именно её голосом говорит очаровательная хрюшка Нюша из «Смешариков» и добрый Пчелёнок Тема из «Лунтика». Актриса признаётся, что за годы работы эти персонажи стали ей почти семьёй.

