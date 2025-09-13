Меню
Киноафиша Статьи Связь «Брата и «Смешариков» заметили единицы: вот что объединяет два таких разных хита

13 сентября 2025 20:04
Кадры из фильма «Брат» (1997), мультсериала «Смешарики»

За кадром анимации работает особенная актриса.

Светлана Письмиченко может и не стала суперзвездой с десятками ролей, но её Света из «Брата» навсегда осталась в сердцах зрителей. После этой роли она не пропала из киноиндустрии — просто перешла на другую сторону камеры.

Письмиченко активно работает сейчас в дубляже. Более того, ее голос слышали миллионы.

Светлана Письмиченко в фильме «Брат»

Роль Светы в «Брате» была для Светланы Письмиченко почти что судьбой — Алексей Балабанов не только написал персонажа специально для нее, но и дал героине её настоящее имя.

Съёмки стали настоящим приключением: актрисе пришлось за полдня освоить управление трамваем — для этого ей выделили списанный грузовой вагон и инструктора. Она снималась практически бесплатно и в своей собственной одежде — бюджет фильма был скромным.

Кадр из фильма «Брат»

Светлана Письмиченко в мультфильме «Смешарики»

Впоследствии Светлана Письмиченко нашла своё истинное призвание в мире театра и анимации. Она активно играет на сценах ведущих петербургских театров.

Но настоящую народную любовь ей принесли мультфильмы: именно её голосом говорит очаровательная хрюшка Нюша из «Смешариков» и добрый Пчелёнок Тема из «Лунтика». Актриса признаётся, что за годы работы эти персонажи стали ей почти семьёй.

Кадр из мультсериала «Смешарики»

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто был реальным прототипом героя «Брата».

Фото: Кадры из фильма «Брат» (1997), мультсериала «Смешарики»
