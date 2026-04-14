Свой Первый отдел: недавно узнала, как закончился сериал «Ее звали Никита» — эта концовка меня удивила

В 1990 году на экраны вышел уникальный фильм Люка Бессона под названием «Никита», который быстро завоевал популярность и породил несколько адаптаций. Одной из них стал канадский шпионский телесериал «Ее звали Никита», который выходил с 1997 по 2001 год. Этот проект транслировался на НТВ, но многие зрители подзабыли, чем он закончился. Давайте вспомним, что же произошло в финале.

Сюжет

Главная героиня, молодая девушка по имени Никита (в исполнении Петы Уилсон), оказывается осуждена на пожизненное заключение за убийство полицейского. Однако вскоре после вынесения приговора ее вербует Первый отдел (не путать с российским сериалом) — секретная контртеррористическая организация. Для внешнего мира Никита считается мертвой, и в официальных документах указано, что она покончила с собой из-за передозировки транквилизаторов.

В Первом отделе Никита вынуждена осваивать жуткие методы работы агентов-убийц. Любая ошибка может стоить ей жизни или привести к жестоким пыткам.

Про романтику

Отношения Никиты с её наставником Майклом (в исполнении Роя Дюпюи) проходят путь от отношений ученика и учителя до крепкой дружбы и романтической связи. В четвертом сезоне начальство решает провести эксперимент над психикой Никиты, стремясь сделать ее более лояльной к методам работы отдела и превратить в идеального безжалостного убийцу. Несмотря на давление, Никита привязывается к Майклу, и в итоге их любовь помогает ей избежать воздействия психотропных средств.

Про концовку: вышло неожиданно

В последних сериях Никита раскрывает истинные причины своего попадания в Первый отдел и узнает шокирующую правду о своей семье и отце.

У Майкла оказывается сын, который становится жертвой преступной организации «Коллектив», убивающей шефа Первого отдела. Члены «Коллектива» требуют вернуть сына Майкла в обмен на отца Никиты. Однако, когда Майкл приходит к ним, его немедленно убивают. Несмотря на взаимное влечение, Никита и Майкл не становятся парой. Майкл решает оставить службу и уходит вместе с сыном, а Никита, прощаясь с ним, занимает пост начальника Первого отдела.