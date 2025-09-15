Меню
Страшный лидер уикенда! Этот фильм собрал 112,1 млн и обошел «Зверопоезд» с его 51,5 млн и триллер с Кридом (26,5 млн)

15 сентября 2025 18:08
Кадр из фильма «Вниз»

Видимо, публика хотела размяться перед Хэллоуином.

Прошедшие выходные вновь доказали: зрительский вкус умеет удивлять. Осенний прокат был полон громких премьер — от яркого анимационного «Зверопоезда» до мрачного триллера «Вниз» с Егором Кридом.

Казалось бы, именно они должны были завоевать внимание публики и кассовые вершины. Но итог оказался куда интереснее.

Сильные конкуренты

По данным издания Kinobusiness, «Зверопоезд» уверенно собрал в России 51,5 млн рублей и расположился на второй строчке рейтинга. Семейная аудитория обеспечила мультфильму достойный старт, а его яркая анимация и динамичный сюжет явно пришлись по вкусу детям.

Психологический триллер «Вниз» тоже не остался без зрителей: 26,5 млн рублей — результат, который подтвердил интерес публики к отечественным экспериментам в жанре.

Если учитывать международные релизы, то на горизонте были и громкие франшизы: аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» с 55,5 млн рублей и ужастик «Заклятие 4» (23,6 млн).

Кто же оказался первым?

И вот здесь случилось то, чего многие не ожидали. Победителем уикенда стал фильм Люка Бессона «Дракула». Картина собрала внушительные 112,1 млн рублей и без труда заняла первую строчку проката. Для хоррора с элементами готической драмы — это по-настоящему впечатляющий старт, особенно на фоне конкурентов.

Почему именно «Дракула»

Зрители тянутся к мрачным историям с ярким визуалом, а имя Бессона остаётся знаком качества. Классический персонаж мировой литературы и мифологии в его прочтении оказался именно тем, что захотелось увидеть на большом экране прямо сейчас. И хотя прогнозы отдавали лидерство мультфильму, именно «Дракула» вышел вперёд — интригующе и неожиданно.

Любите вампиров? Этот комедийный сериал вот-вот получит престижную премию.

Фото: Кадр из фильма «Вниз»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
