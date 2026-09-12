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Киноафиша Статьи Столько не снилось даже героям боевиков: на Хюррем в «Великолепном веке» покушались 7 раз — вот как она могла умереть

Столько не снилось даже героям боевиков: на Хюррем в «Великолепном веке» покушались 7 раз — вот как она могла умереть

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Героиня пережила все козни врагов.

В «Великолепном веке» Хюррем приходится бороться не только за положение при дворе, но и буквально за собственную жизнь. Её враги постоянно придумывают новые способы избавиться от соперницы: в ход идут яд, оружие, подстроенные нападения и даже попытки использовать магию. За время сериала Хюррем не раз оказывается на грани гибели, но каждый раз ей удаётся выжить.

Первая расправа Махидевран

Одной из первых серьёзных угроз становится Махидевран. Хюррем ещё только начинает укреплять свои позиции рядом с султаном, а ревность первой фаворитки постепенно превращается в открытую агрессию.

При случайной встрече во дворце Махидевран набрасывается на соперницу и жестоко избивает её. Ситуация могла закончиться гораздо хуже, если бы Сюмбюль-ага не вмешался вовремя.

Отравленный десерт

Следующая попытка расправиться с Хюррем происходит уже тогда, когда она ждёт ребёнка. Вместо прямого нападения враги выбирают яд: ей и султану подают десерт, в котором оказывается отравляющее вещество.

Хюррем переживает тяжёлую ночь, но утром остаётся жива. Ребёнок тоже не погибает. После этого случая она окончательно понимает, насколько опасна дворцовая жизнь и как мало людей вокруг неё действительно можно считать надёжными.

Нападение на дороге

Когда Валиде-султан отправляет Хюррем в ссылку, девушку заманивают в дорогу под предлогом встречи с детьми, однако поездка оказывается ловушкой.

На Хюррем нападают разбойники. Ей удаётся избежать смерти благодаря вмешательству Бали-бея и Сулеймана, который снова оказывается рядом в критический момент.

Нож

Одна из попыток устранения соперницы заканчивается трагической ошибкой. Фатьма, служившая Махидевран, бросается на Хюррем с ножом, но вместо неё ранит Гюльнихаль.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Пожар во дворце

Фатьма не отказывается от своих намерений. Вместе с другими наложницами она организует пожар, рассчитывая расправиться с Хюррем таким способом. Ей удаётся выбраться, но она получает серьёзные ожоги.

Фахрие-калфа

Позже против Хюррем появляется новый опасный противник — Фахрие-калфа. Она действует в интересах Махидевран и Шах-султан и получает конкретное задание устранить Хюррем.

План оказывается одним из наиболее серьёзных за всё время противостояния. Однако и на этот раз убийцам не удаётся довести дело до конца.

Магия

В борьбе против Хюррем её враги доходят даже до колдовства. Против неё используют проклятия и другие мистические способы воздействия, надеясь добиться того, чего не получилось сделать с помощью яда или оружия. Однако и эти попытки оказываются безрезультатными.

В итоге Хюррем действительно переживает множество покушений, но погибает не от рук врагов. Её жизнь заканчивается из-за болезни.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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