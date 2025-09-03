Меню
Киноафиша Статьи Стивен Кинг ждал 45 лет, чтобы это сняли — и не зря: «Долгая прогулка» набрала 100 % на Rotten Tomatoes

3 сентября 2025 16:11
«Долгая прогулка»

Книга, которую считали «неэкранизируемой», неожиданно стала хитом критиков.

Фильм «Долгая прогулка» (2025), основанный на одном из самых ранних романов Стивена Кинга, дебютировал с идеальной оценкой на Rotten Tomatoes.

На старте у него — 100 % положительных рецензий. И это не просто формальность: критики называют картину тревожной, выверенной и пугающе актуальной.

Кинг написал эту антиутопию ещё в 1970-х, под псевдонимом Ричард Бахман. Полвека она оставалась вне экрана, считалась слишком мрачной и жёсткой для экранизации. Но теперь она заговорила — громко.

Сюжет, в котором нельзя остановиться

История — о сотне подростков, которые участвуют в смертельном соревновании: они должны идти, не останавливаясь. Любое замедление — выстрел. Победитель останется один. Остальные — исчезнут навсегда.

Режиссёр, который умеет экранизировать Кинга

Режиссёром стал Франк Дарабонт, ранее уже работавший с текстами Кинга — «Побег из Шоушенка» и «Зелёная миля» давно считаются эталонами.

И снова ему удалось главное — поймать суть. Критики сравнивают фильм с «Голодными играми», но признают: по силе воздействия он ближе к «Молчанию ягнят».

Идеальная тишина, тревога и лица без звёзд

Визуально — это монохромная пустыня, из которой нет выхода. Минимум музыки, максимум шагов и долгих планов.

Актёрский состав — почти полностью из новичков. Зато это работает на подлинность: никто не отвлекает от происходящего. Зрители отмечают, что тревога не отпускает до самых титров.

«Долгая прогулка» пока не вышла в широкий прокат, но старт на экспериментальном закрытом показе оказался более чем громким.

Идеальный рейтинг — редкость даже для Кинга. А теперь это ещё и повод ждать премьеру с затаённым дыханием.

Также прочитайте: Вряд ли вы о них слышали — но эти 5 сериалов Netflix перевернут ваше представление о фантастике (зрители не зря поставили высокие баллы)

Фото: Кадр из фильма «Долгая прогулка» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
