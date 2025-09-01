Вряд ли вы о них слышали — но эти 5 сериалов Netflix перевернут ваше представление о фантастике (зрители не зря поставили высокие баллы)

На фоне громких премьер вроде «Пространства» и «Тьмы» многие блестящие фантастические сериалы так и остались в тени. Они выходили на тех же платформах, поражали воображение, собирали хорошие рейтинги — но так и не стали мейнстримом. Сейчас самое время их догнать.
«ОА» (2016–2019)
Эту историю сложно пересказать — она существует где-то на стыке мистики, научной фантастики и философского эксперимента.
Прери Джонсон возвращается домой через семь лет после своего исчезновения и называет себя «ОА» — оригинальным ангелом.
Сериал пугающе странный, но эмоционально точный. В нём есть параллельные миры, танцы, пробуждение веры — и то самое чувство, что ты видишь нечто великое.
IMDb — 7.8, Кинопоиск — 7.2
«Колония» (2016–2018)
Пока остальные сериалы показывают момент вторжения, «Колония» начинает с поражения.
Земля уже под контролем инопланетян, а людям приходится выбирать: быть коллаборационистом или бунтарём.
В центре — семья, которой приходится выживать в мире, где враг может оказаться соседом. Атмосфера напряжённая, актёрская игра (особенно у Джоша Холлоуэя) — на уровне.
IMDb — 7.3, Кинопоиск — 6.9
«Конец детства» (2015)
Мини-сериал по роману Артура Кларка, который точно стоит увидеть. Сюжет: загадочная раса инопланетян устанавливает утопию на Земле.
Но платой становится исчезновение человечности. Тонкий, красивый, философский сериал с блестящей ролью Чарльза Дэнса.
IMDb — 6.9, Кинопоиск — 6.8
«Разрабы» (2020)
Фанаты «Экса Машины» и «Анигиляции» узнают стиль Алекса Гарланда с первых сцен. «Разрабы» — это медитативный, визуально завораживающий триллер о квантовых технологиях и детерминизме.
Это сериал, в котором тишина и свет говорят не меньше, чем диалоги. Ник Офферман здесь невероятен.
IMDb — 7.7, Кинопоиск — 7.2
«Киллджойс» (2015–2019)
Это космическое приключение не делает ставку на реализм или философию — оно берёт другим: дерзким юмором, динамикой и обаянием героев.
В центре — охотники за головами, которые решают галактические проблемы так, как будто ведут паб на Марсе. Легко, смешно, ярко.
IMDb — 7.2, Кинопоиск — 6.6
|Название сериала
|Год выхода
|IMDb
|Кинопоиск
|«ОА»
|2016–2019
|7.8
|7.2
|«Колония»
|2016–2018
|7.3
|6.9
|«Конец детства»
|2015
|6.9
|6.8
|«Разрабы»
|2020
|7.7
|7.2
|«Киллджойс»
|2015–2019
|7.2
|6.6
Также прочитайте: 5 мини-сериалов HBO, которые невозможно выключить: рейтинги выше 8.4, истории — на грани гениальности