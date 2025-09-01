Меню
Вряд ли вы о них слышали — но эти 5 сериалов Netflix перевернут ваше представление о фантастике (зрители не зря поставили высокие баллы)

1 сентября 2025 12:48
Кадры из сериалов «ОА», «Конец детства», «Киллджойс»

Они не попадали в топы и не мелькали в рекламе, но точно заслуживают того, чтобы их открыли прямо сейчас.

На фоне громких премьер вроде «Пространства» и «Тьмы» многие блестящие фантастические сериалы так и остались в тени. Они выходили на тех же платформах, поражали воображение, собирали хорошие рейтинги — но так и не стали мейнстримом. Сейчас самое время их догнать.

«ОА» (2016–2019)

Эту историю сложно пересказать — она существует где-то на стыке мистики, научной фантастики и философского эксперимента.

Прери Джонсон возвращается домой через семь лет после своего исчезновения и называет себя «ОА» — оригинальным ангелом.

Сериал пугающе странный, но эмоционально точный. В нём есть параллельные миры, танцы, пробуждение веры — и то самое чувство, что ты видишь нечто великое.

IMDb — 7.8, Кинопоиск — 7.2

«Колония» (2016–2018)

Пока остальные сериалы показывают момент вторжения, «Колония» начинает с поражения.

Земля уже под контролем инопланетян, а людям приходится выбирать: быть коллаборационистом или бунтарём.

В центре — семья, которой приходится выживать в мире, где враг может оказаться соседом. Атмосфера напряжённая, актёрская игра (особенно у Джоша Холлоуэя) — на уровне.

IMDb — 7.3, Кинопоиск — 6.9

«Конец детства» (2015)

Мини-сериал по роману Артура Кларка, который точно стоит увидеть. Сюжет: загадочная раса инопланетян устанавливает утопию на Земле.

Но платой становится исчезновение человечности. Тонкий, красивый, философский сериал с блестящей ролью Чарльза Дэнса.

IMDb — 6.9, Кинопоиск — 6.8

«Разрабы» (2020)

Фанаты «Экса Машины» и «Анигиляции» узнают стиль Алекса Гарланда с первых сцен. «Разрабы» — это медитативный, визуально завораживающий триллер о квантовых технологиях и детерминизме.

Это сериал, в котором тишина и свет говорят не меньше, чем диалоги. Ник Офферман здесь невероятен.

IMDb — 7.7, Кинопоиск — 7.2

«Киллджойс» (2015–2019)

Это космическое приключение не делает ставку на реализм или философию — оно берёт другим: дерзким юмором, динамикой и обаянием героев.

В центре — охотники за головами, которые решают галактические проблемы так, как будто ведут паб на Марсе. Легко, смешно, ярко.

IMDb — 7.2, Кинопоиск — 6.6

Название сериала Год выхода IMDb Кинопоиск
«ОА» 2016–2019 7.8 7.2
«Колония» 2016–2018 7.3 6.9
«Конец детства» 2015 6.9 6.8
«Разрабы» 2020 7.7 7.2
«Киллджойс» 2015–2019 7.2 6.6

Также прочитайте: 5 мини-сериалов HBO, которые невозможно выключить: рейтинги выше 8.4, истории — на грани гениальности

Фото: Кадры из сериалов «ОА» (2016–2019), «Конец детства» (2015), «Киллджойс» (2015–2019)
Анна Адамайтес
