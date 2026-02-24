Стивен Кинг выбрал топ самых жутких злодеев: в списке нет Пеннивайза — эти герои намного страшнее

Стивена Кинга привыкли считать главным специалистом по кошмарам — это он написал те самые истории, от которых у многих до сих пор бегут мурашки. Но писатель давно доказал, что разбирается не только в литературных ужасах, но и в кино.

Он настоящий фанат большого экрана и часто делится с поклонниками своими впечатлениями о просмотренных фильмах и сериалах. Помимо личных рекомендаций, у Кинга есть ещё один любопытный список, посвящённый самым запоминающимся злодеям мирового кинематографа и книг.

И здесь поклонников ждёт сюрприз — компанию главных экранных монстров возглавляет вовсе не Пеннивайз, хотя именно этот клоун принёс автору мировую славу и напугал несколько поколений зрителей.

Когда Стивен Кинг взялся составлять свой рейтинг кинозлодеев, первое место неожиданно занял граф Дракула. Писатель признался, что за всю историю кино ни одному актёру так и не удалось полностью воплотить тот образ, который создал Брэм Стокер на страницах своего романа.

Следом за легендарным вампиром расположился демон Пазузу из культового фильма «Изгоняющий дьявола». Компанию ему составили тёмный властелин Саурон из эпопеи Толкина и лорд Волан-де-Морт из вселенной Гарри Поттера.

Не обошлось и без классических кинематографических злодеев: маленькая Рода Пенмарк из триллера «Дурное семя», проповедник Гарри Пауэлл из «Ночи охотника» и всевидящий Большой брат из антиутопии «1984».

Замыкают десятку лидеров персонаж Фолкнера по имени Попай из «Святилища», безжалостный киллер Антон Чигур из «Старикам тут не место» и беспринципный Макс Кейди из криминальной драмы «Палачи».