«Ставлю на то, что Левчика убьют первым»: зрители глянули 5 серию «Детей перемен» и уже знают, чем закончится 2 сезон

Пятая серия «Детей перемен» снова перевалила за час и это уже начинает становиться фирменным стилем сезона. Длинно, насыщенно, эмоционально. Но главный вопрос остался прежним: а продвинулся ли сюжет? Многие зрители сходятся во мнении, что событий много, а движения вперед не так уж и много.

В этой серии все окончательно перемешалось. Вера теперь с Петром и продолжает врать Флоре, Джин фактически оказывается в рабстве, а попытка «поныть в подземном переходе» засчитана, но прошлые грехи байкера никто не забыл.

Он заслуженно избит, испуган, унижен и облит — сцена получилась жесткой и показательной. Певец-маньяк тоже «размотан» эффектно, а реплика «Я же сказала: будешь дрочить на нарах!» уже разлетелась по соцсетям.

Отдельно обсуждают странную линию библиотекарши и Юры. Их роман будто бы напрашивался с первых сцен у книжных полок, но на крыше все вышло неловко и даже коряво. Зато развязавшийся Булкин — «мое почтение». Его «В запое? Да, я в запое» зрители разобрали на цитаты.

В комментариях мнения разделились. Дмитрий Горюнов пишет: «И вроде все красиво и смотреть в основном приятно и даже Копейкин во 2 сезоне уже не бесит, но все равно нет ощущения что второй сезон был нужен».

Tanya talks about... добавляет: «Ставлю на то, что Левчика убьют первым, как-то слишком много всего ему доверили, и вот «Тут все настолько весёлые, что я уже даже не удивлюсь, если маньяк с Верунчиком словят взаимную симпатию и свалят в конце в закат убивать людей».

До финала осталось три серии. Зрители ждут мощной развязки по линиям Лёвы и Руслана, Лаши и Флоры, Пети и Юры. И судя по настроениям, без смертей сезон вряд ли обойдется. Напоминаем, 6-я серия выйдет 5 марта, 7-я серия — 12 марта, а финальная 19 числа.