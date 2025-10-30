Меню
Киноафиша Статьи Стать Уэнсдэй? А может Алисой? Стилист выбрала главные кинообразы для Хэллоуина-2025: можно одеться даже Беллой из «Сумерек»

30 октября 2025 17:38
Кадры из фильмов «Сумерки» (2008), «Битлджус Битлджус» (2024), «Алиса в стране чудес» (2025), сериала «Уэнсдэй»

Наряды легко подобрать на любой вкус.  

Накануне Хэллоуина фанатов этого праздника мучает главный вопрос — в каком образе появиться? Выбор тематического костюма становится для многих увлекательным ритуалом.

Источником вдохновения традиционно служат популярные фильмы и сериалы. И мода на образы меняется ежегодно, отражая самые яркие кинематографические тренды. То, что было актуально в прошлом сезоне, в этом может уступить место новым героям и персонажам.

Мы узнали у стилиста, что же стоит предпочесть в этом году.

«Главной модницей в готическом мире вот уже третий год продолжает оставаться Уэнсдэй из Семейки Аддамс. Благодаря недавней премьере второго сезона сериала зрители полны мрачного вдохновения. Но я бы рекомендовала присмотреться не только к основной героине — в новых сериях достаточно интересных персонажей. Например, ее подруги: рыжеволосая девочка-невидимка Агнес или же соседка-оборотень, обожающая яркие цвета».

«Мортишу Аддамс также не стоит сбрасывать со счетов: в этот раз она больше появлялась на экране и полюбилась зрителям своей статью и женственностью», — поделилась в беседе с порталом «Киноафиша» стилист Ольга Собко.

Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Дженна Ортега кстати поставляет образы для Хэллоуина не только на Netflix, но и на большом экране.

«В прошлом году король Хэллоуина Тим Бёртон возродил из пепла забытых персонажей своей старой картины "Битлджус". Поэтому все еще актуально повторить легендарные образы Лидии из первой части 1988 года, либо же воссоздать персонажа Дженны Ортеги из второй», — отметила стилист.

Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

А еще можно вдохновиться российскими новинками.

«В российском прокате на днях вышла "Алиса в стране чудес": в качестве эксперимента можно отправиться на премьеру, чтобы рассмотреть костюмы героев. А можно обратиться к культовым голливудским образам — той же Красной Королеве в исполнении Хелены Бонем Картер. Тем более на подиуме очень популярны елизаветинские воротники — пышные модели из кружева», — добавила эксперт.

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»

В любом случае, всегда можно обратиться и к проверенной классике.

«Если к современным киногероиням у вас вдруг не лежит душа, то самым стильным чувством сегодня является ностальгия. К архивам обращаются дизайнеры, режиссеры, музыканты — все творцы. Поэтому чем больше в вашем образе эффекта ретро, тем более модным он будет казаться для окружающих».

«Малефисента, Харли Квинн, Круэлла, девочка из "Звонка" или Беатрикс Киддо из "Убить Билла" — не кринж, а дань памяти любимым картинам детства. Ну и не забывайте, что в этом году исполнилось 20 лет с выхода книги "Сумерки" — кто из нас не мечтал стать Беллой?», — заключила Ольга Собко.

Тем более, что образ Беллы можно собрать буквально из того, что есть в гардеробе: очень удобно, когда праздник уже на носу.

Кадр из фильма «Сумерки»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 хоррора 2025 года, которые зрители ждали, а оказалось — зря.

Фото: Кадры из фильмов «Сумерки» (2008), «Битлджус Битлджус» (2024), «Алиса в стране чудес» (2025), сериала «Уэнсдэй»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
