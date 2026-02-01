«Старые добрые 80-е»: Момоа, Батиста и сотни сломанных костей – этот новый боевик явно снимали для фанов Шварца и Сталлоне

Расслабляем мозг и настраиваемся на бадди-муви с рейтингом R.

Если ваше представление о хорошем вечере – это несколько десятков разбитых лиц, тонны взрывчатки и две горы мышц, ругающихся как подростки, то Prime Video приготовил для вас подарок. Боевик «Опасный дуэт» – чистой воды ностальгия по эпохе, когда в кино царили Сталлоне и Шварценеггер.

Джейсон Момоа и Дэйв Батиста здесь играют двух сводных братьев, вынужденных расследовать гибель отца на Гавайях.

Фильм не изобретает велосипед. Он берёт проверенную формулу бадди-муви 90-х и наполняет её современной брутальностью (рейтинг R тому подтверждение) и самоиронией.

Батиста – сдержанный «слишком взрослый для этого всего» военный, а Момоа – его полная противоположность, буйный коп, отстраненный за чрезмерное усердие. Предсказуемо, что их перепалки и подколы превращаются в настоящее шоу.

Но создатели пошли дальше простого экшена. Как отмечает обозреватель USA Today, между драками и взрывами фильм находит время, чтобы показать «ушибленные места в сердцах этих братьев».

Да, здесь есть якудза, вертолёты, стрельба и «очень много разрушенной недвижимости», но есть и момент, где кулачная разборка перетекает в давно назревший душевный разговор.

«Опасный дуэт» стал искренним и задорным реверансом в сторону классики жанра. Два часа чистого, нестыдного удовольствия для фанатов, которые скучают по «тому самому времени» когда Шварц и Слай были такими молодыми.