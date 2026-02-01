Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Старые добрые 80-е»: Момоа, Батиста и сотни сломанных костей – этот новый боевик явно снимали для фанов Шварца и Сталлоне

«Старые добрые 80-е»: Момоа, Батиста и сотни сломанных костей – этот новый боевик явно снимали для фанов Шварца и Сталлоне

1 февраля 2026 13:17
«Старые добрые 80-е»: Момоа, Батиста и сотни сломанных костей – этот новый боевик явно снимали для фанов Шварца и Сталлоне

Расслабляем мозг и настраиваемся на бадди-муви с рейтингом R.

Если ваше представление о хорошем вечере – это несколько десятков разбитых лиц, тонны взрывчатки и две горы мышц, ругающихся как подростки, то Prime Video приготовил для вас подарок. Боевик «Опасный дуэт» – чистой воды ностальгия по эпохе, когда в кино царили Сталлоне и Шварценеггер.

Джейсон Момоа и Дэйв Батиста здесь играют двух сводных братьев, вынужденных расследовать гибель отца на Гавайях.

Фильм не изобретает велосипед. Он берёт проверенную формулу бадди-муви 90-х и наполняет её современной брутальностью (рейтинг R тому подтверждение) и самоиронией.

Батиста – сдержанный «слишком взрослый для этого всего» военный, а Момоа – его полная противоположность, буйный коп, отстраненный за чрезмерное усердие. Предсказуемо, что их перепалки и подколы превращаются в настоящее шоу.

«Старые добрые 80-е»: Момоа, Батиста и сотни сломанных костей – этот новый боевик явно снимали для фанов Шварца и Сталлоне

Но создатели пошли дальше простого экшена. Как отмечает обозреватель USA Today, между драками и взрывами фильм находит время, чтобы показать «ушибленные места в сердцах этих братьев».

Да, здесь есть якудза, вертолёты, стрельба и «очень много разрушенной недвижимости», но есть и момент, где кулачная разборка перетекает в давно назревший душевный разговор.

«Опасный дуэт» стал искренним и задорным реверансом в сторону классики жанра. Два часа чистого, нестыдного удовольствия для фанатов, которые скучают по «тому самому времени» когда Шварц и Слай были такими молодыми.

«Приятный сюрприз – порадовали любителя олдскула. Крепкий и традиционный комедийный боевик получился, старые-добрые 80-90-е», – подводит итог один из зрителей.

Фото: Кадр из фильма «Опасный дуэт» (2026)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сразу три больших звезды «Игры престолов» на одном экране: первым зрителям этот новый фильм «до боли напоминает Вестерос» Сразу три больших звезды «Игры престолов» на одном экране: первым зрителям этот новый фильм «до боли напоминает Вестерос» Читать дальше 1 февраля 2026
Этот французский детектив понравился 100% зрителей: нет зверств и маньяков, но очень интригует Этот французский детектив понравился 100% зрителей: нет зверств и маньяков, но очень интригует Читать дальше 30 января 2026
Самый жуткий момент «Унесенных призраков» россияне не замечают: лишь японцев он пугает по-настоящему (фото) Самый жуткий момент «Унесенных призраков» россияне не замечают: лишь японцев он пугает по-настоящему (фото) Читать дальше 2 февраля 2026
Нелепый сюжет и предсказуемый финал: критики разгромили новый боевик с Джейсоном Стэйтемом, хотя зрители поставили ему 89% на RT Нелепый сюжет и предсказуемый финал: критики разгромили новый боевик с Джейсоном Стэйтемом, хотя зрители поставили ему 89% на RT Читать дальше 2 февраля 2026
«Хочу заняться с тобой сексом»: у самой пошлой комедии 2026 года уже 86% на RT – «50 оттенков серого» рядом не стояли «Хочу заняться с тобой сексом»: у самой пошлой комедии 2026 года уже 86% на RT – «50 оттенков серого» рядом не стояли Читать дальше 2 февраля 2026
300 000 литров крови и 500% прибыли: новый Sci-Fi-хоррор за $3 000 000 собрал в прокате в 6 раз больше всего за 2 дня 300 000 литров крови и 500% прибыли: новый Sci-Fi-хоррор за $3 000 000 собрал в прокате в 6 раз больше всего за 2 дня Читать дальше 2 февраля 2026
В «Горничной» разделась полностью, а что тогда будет в «Гандаме»: Сидни Суини получила главную роль в адаптации культового аниме В «Горничной» разделась полностью, а что тогда будет в «Гандаме»: Сидни Суини получила главную роль в адаптации культового аниме Читать дальше 2 февраля 2026
В 2025 году «Оскар» проигнорировал эти 3 фильма: и зря, ведь каждый из них — гениален В 2025 году «Оскар» проигнорировал эти 3 фильма: и зря, ведь каждый из них — гениален Читать дальше 2 февраля 2026
37 наград и 56 номинаций, рейтинг 8,0: «Тюдоры» называют лучшим историческим сериалом (и самым дорогим) 37 наград и 56 номинаций, рейтинг 8,0: «Тюдоры» называют лучшим историческим сериалом (и самым дорогим) Читать дальше 2 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше