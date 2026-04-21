«Стало неприятно, но не оторваться»: после 4 серии «Чёрная графиня» стала совсем другой — зрители раскрыли рот от удивления

В конце марта стартовал детективный сериал «Чёрная графиня», и к середине сезона он наконец стал набирать обороты, хотя многие уже и не надеялись.

История про театральное шоу в Москве и Петербурге, где стирается грань между игрой и реальностью, резко меняет тон. На двенадцатом показе всё идёт не по сценарию: один из актёров погибает, а зрители и труппа оказываются изолированы.

Зрители: от интриги к жёсткому конфликту

Первые серии выстраивали загадку аккуратно: намёки, версии, медленное напряжение. Многие писали, что сериал «держит, но не бьёт». Четвёртая серия меняет восприятие.

Неожиданное появление зэка, странный актёр Юра и ощущение распада реальности усиливают давление. Но главное — открытый конфликт между артистами и режиссёром. Зрители отмечают, что сериал перестал играть в загадку и стал говорить жёстче.

Что обсуждают после середины сезона

Отдельно обсуждают авторский посыл Ильи Куликова. Реплики про ненависть к актёрам воспринимаются как личное высказывание. Часть аудитории видит в этом честность, другая — перегиб и агрессию.

Общее мнение меняется: «было интересно» превращается в «стало неприятно, но не оторваться». Сериал всё чаще сравнивают с «Мылодрамой», только без юмора — с чистой злостью и напряжением.

График выхода серий

В первом сезоне — 8 эпизодов, новые серии выходят по четвергам в Okko.

Серия Дата выхода 5-я серия 23 апреля 6-я серия 30 апреля 7-я серия 7 мая 8-я серия 14 мая

Финал выйдет 14 мая. Судя по реакции, именно в оставшихся сериях сериал либо закрепит эффект, либо окончательно разделит зрителей.