Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Стало неприятно, но не оторваться»: после 4 серии «Чёрная графиня» стала совсем другой — зрители раскрыли рот от удивления

«Стало неприятно, но не оторваться»: после 4 серии «Чёрная графиня» стала совсем другой — зрители раскрыли рот от удивления

21 апреля 2026 09:00
Кадр из сериала «Черная графиня»

Финальный эпизод выйдет 14 мая.

В конце марта стартовал детективный сериал «Чёрная графиня», и к середине сезона он наконец стал набирать обороты, хотя многие уже и не надеялись.

История про театральное шоу в Москве и Петербурге, где стирается грань между игрой и реальностью, резко меняет тон. На двенадцатом показе всё идёт не по сценарию: один из актёров погибает, а зрители и труппа оказываются изолированы.

Зрители: от интриги к жёсткому конфликту

Первые серии выстраивали загадку аккуратно: намёки, версии, медленное напряжение. Многие писали, что сериал «держит, но не бьёт». Четвёртая серия меняет восприятие.

Неожиданное появление зэка, странный актёр Юра и ощущение распада реальности усиливают давление. Но главное — открытый конфликт между артистами и режиссёром. Зрители отмечают, что сериал перестал играть в загадку и стал говорить жёстче.

Что обсуждают после середины сезона

Отдельно обсуждают авторский посыл Ильи Куликова. Реплики про ненависть к актёрам воспринимаются как личное высказывание. Часть аудитории видит в этом честность, другая — перегиб и агрессию.

Общее мнение меняется: «было интересно» превращается в «стало неприятно, но не оторваться». Сериал всё чаще сравнивают с «Мылодрамой», только без юмора — с чистой злостью и напряжением.

График выхода серий

В первом сезоне — 8 эпизодов, новые серии выходят по четвергам в Okko.

Серия

Дата выхода

5-я серия

23 апреля

6-я серия

30 апреля

7-я серия

7 мая

8-я серия

14 мая

Финал выйдет 14 мая. Судя по реакции, именно в оставшихся сериях сериал либо закрепит эффект, либо окончательно разделит зрителей.

Фото: Кадр из сериала «Черная графиня»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше