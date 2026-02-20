Меню
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме

20 февраля 2026 21:02
Кадр из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» (2025)

Работа над проектом затянется.

Слухи о скором выходе продолжения блокбастера «Кей-поп-охотницы на демонов» заполонили интернет практически сразу после того, как мультфильм установил рекорд по просмотрам на Netflix. За это время у картины сформировалась огромная армия поклонников самого разного возраста, и многие из них искренне надеялись, что сиквел появится уже через пару лет.

Но, судя по свежей информации, надеждам этим сбыться не суждено — производство второй части, похоже, серьезно затягивается.

Когда выйдут «Кей-поп-охотницы на демонов 2»

Поклонникам анимационного хита придется запастись терпением — вторая часть появится на экранах еще очень нескоро. По самым оптимистичным прогнозам, сиквел стоит ждать не ранее 2030 года. Президент Sony Pictures Animation Кристин Белсон в недавнем интервью довольно прозрачно намекнула, что даже 2029-й — слишком смелая цель.

Полнометражный проект требует слаженной работы огромной команды: сценаристы должны выстроить безупречную драматургию, композиторы — создать саундтрек, который будет жить отдельно от картинки, а художники — поколдовать над графикой, чтобы каждая сцена выглядела как произведение искусства.

Пока фанаты гадают, что же будет дальше с полюбившимися героями, создатели сосредоточены на более насущной задаче. В марте им предстоит побороться за «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».

Кадр из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» (2025)

Сюжет сиквела

Режиссеры Мэгги Канг и Крис Аппельханс не скрывают: мир «Кей-поп-охотниц на демонов» гораздо обширнее того, что зрители увидели на экранах. В интервью они не раз проговаривались, что многие сюжетные линии остались за бортом, а судьбы второстепенных персонажей просятся на экран. По их словам, с материалом для полнометражного продолжения проблем нет — идей хоть отбавляй.

Но пока создатели хранят молчание относительно конкретных сюжетных поворотов. Зато актриса Ю Джи-ён, подарившая голос бойкой Зои, решила взять инициативу в свои руки. Она публично лоббирует идею приквела с совершенно иной атмосферой — действие она предлагает перенести в Корею начала двадцатого века, когда страна находилась под гнетом японской оккупации.

Другие участники команды придерживаются иного мнения и считают, что стоит копнуть еще глубже — в эпоху появления самых первых охотниц, стоявших у истоков древнего ордена.

Поклонники же менее всего озабочены хронологией. Для них главное — вновь встретить полюбившегося злодея. Судя по обсуждениям в Сети, аудитория отчаянно надеется, что демон Джину каким-то образом объявится в сиквеле.

Фото: Кадры из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
