Если любите сериалы в стиле «Хрустального»: этот детективный триллер многие не знают, а зря — сюжет не для слабонервных

В России снимают немало детективов в последние годы и за всеми не уследить. Если вам нравятся мрачные истории, то стоит обратить внимание на сериал «Кошка».

О чем сериал

В городе стали исчезать дети один за другим. Родители в панике, полиция полагает, что дети вернутся сами, а волонтеров не хватает. А что если это похищения с определённой целью? Взяться за дело решает Оксана Кошкина по кличке Кошка — она совсем недавно вернулась в полицию. Похищенные кажутся звеньями большой схемы, где задействованы многие люди. Чем глубже Оксана углубляется в расследование, тем яснее ей видится масштаб бедствия, и тем сильнее откликаются её собственные воспоминания из прошлого.

Почему стоит посмотреть

Сериал захватывает с первых минут. Сюжет не растянут, события развиваются очень динамично. Восемь серий по 45 минут делают его удобным для просмотра за пару вечеров. Съемки в Калининграде и области добавляют особую мрачность. Балтийские пейзажи, узкие улочки и местная архитектура усиливают тревожную атмосферу.

Мне понравилось, что накал не спадает и сериал держит внимание до конца. Рекомендую всем, кто любит «Хрустальный», «Волк» или скандинавские нуарные детективы. Анастасия Тодореску, сыгравшая главную роль в сериале, справилась прекрасно. Особенно также стоит отметить игру Вадима Андреева.