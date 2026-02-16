Спустя 18 лет становится понятно, что настоящий злодей в «Дьявол носит Прада» вовсе не Миранда: вот кто издевался над Энди

С годами фильм «Дьявол носит Прада» стал почти притчей. В нём цитируют монолог Мерил Стрип о лазурно-голубом, спорят о моде, но упускают главное — кто на самом деле был злодеем. Ведь спустя 18 лет становится очевидно: настоящие антагонисты в истории вовсе не Миранда Пристли и ее команда.

Миранда не дьявол — она система

Редактор Runway, холодная и беспощадная Миранда Пристли (Мерил Стрип), в фильме олицетворяет не зло, а закон жанра — правила мира, где выживают только те, кто способен держать темп. Да, она требует невозможного, унижает и манипулирует, но делает это не из прихоти, а потому что в этой индустрии иначе нельзя.

В отличие от других героев, Миранда хотя бы честна — с собой, со своей властью, с правилами игры. И когда Энди в конце бросает эту работу, Миранда лишь улыбается: испытание пройдено, ученик вырос.

А вот кто действительно мешал Энди — её друзья

Парадоксально, но самые жестокие к Энди — не начальница, а близкие. Нейт, Лили и компания презирают её успех, обижаются на звонки с работы, завидуют бесплатным подаркам и при этом с удовольствием ими пользуются.

Они уверены, что Энди «продалась», хотя на деле она просто взрослеет, пробует силы и учится держать удар. Их упрёки звучат как ревность к тому, что подруга вырвалась из зоны комфорта.

Нейт — символ мужской двойной морали

Он требует, чтобы Энди поддерживала его карьеру, но сам не способен сделать шаг навстречу её мечтам. Для него амбиции женщины — угроза отношениям.

Он обижается, когда она пропускает вечеринки, но не замечает, что рядом с ним человек, который впервые почувствовал вкус профессиональной силы. Нейт не злодей по злости — он просто слишком привычен, слишком скучный, и в этом его вина.

Миранда учила выживать, друзья — оставаться на месте

Вот почему спустя годы зрители всё чаще пересматривают «Дьявол носит Prada» иначе. Миранда — не чудовище, а зеркало. Она заставляет Энди понять цену успеха, но и показывает, как его не стоит добиваться. А друзья Энди, прикрываясь заботой, отнимали у неё право на ошибку и развитие.

Фильм давно перестал быть просто модной сказкой. Это история о взрослении, о женских амбициях и о том, как часто нас осуждают не за ошибки, а за смелость. И, пожалуй, главный вывод: иногда «дьявол» вовсе не в Prada — а среди тех, кто называет себя друзьями.

