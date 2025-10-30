Меню
Киноафиша Статьи «Сплошной расизм и главный герой-головорез»: за что американцы возненавидели «Брат 2» и лично Багрова

30 октября 2025 17:09
Кадр из фильма «Брат 2»

Иностранцам не понравилось, как в фильме показали США.

После оглушительного успеха первой части «Брата» зрители с нетерпением ожидали сиквела, причем не только ради развития сюжета, но и чтобы вновь увидеть на экране Сергея Бодрова в образе ставшего народным героя Данилы Багрова.

Стремясь обеспечить коммерческий успех проекта, продюсеры сознательно изменили географию повествования. Если первая часть разворачивалась в атмосферном, но мрачноватом Петербурге, то действие продолжения начинается в динамичной Москве, символизирующей новые возможности.

Кульминацией же становится перемещение героев в Соединенные Штаты, что позволило создать мощный контраст между отечественной и американской реальностью.

Где в США снимали «Брат 2»

Америка в «Брате 2» начинается с символичного Брайтон-Бич — места, где с 1970-х годов оседали выходцы из советского пространства. Съемки на Ocean Parkway стали точным попаданием в атмосферу русского анклава: здесь Данила сталкивается с первыми проявлениями местных нравов во время покупки подержанной машины.

Хотя кульминационные события разворачиваются в Чикаго, Нью-Йорк остается важным местом. Особенно показательна сцена на Кони-Айленде, где Виктор размышляет о жизни на фоне легендарного аттракциона «Циклон» — знакового американского колеса обозрения.

Кадр из фильма «Брат 2»

Мнение американцев о «Брате 2»

Конечно, в сюжете не обошлось и без показа на экране иностранцев. И не все американские зрители отнеслись к этому позитивно.

«Фильм полон расизма, антисемитизма и сексизма. А еще там жалкий, бессмысленный сюжет; плоские персонажи и скучные стереотипы», «В Брате 2 переизбытком плоских штампов. Он, по сути, рассчитан на часть российского населения, которая считает нормальным иметь и выражать расистские идеи. А еще фильм восхваляет стереотипные русские черты: грубость, самодовольство, эгоизм, вульгарность», «Почему все так любят Бодрова? Ксенофоб, преступник, алкоголик, головорез, не уважающий закон и элементарную человеческую порядочность», — пишут зрители.

Кадр из фильма «Брат 2»

Ранее портал «Киноафиша» писал, в каких войсках на самом деле служил Данила из «Брата».

Фото: Кадры из фильма «Брат 2» (2000)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
