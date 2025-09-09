Спилберг даже не на втором месте: подборка фильмов по «Войне миров» от худшего (2%) к лучшему (89%)

Как экранизировали роман Герберта Уэллса и кто покорил зрителей и критиков.

Роман Герберта Уэллса «Война миров» вдохновил десятки режиссёров на смелые интерпретации — от мрачных драм до масштабных блокбастеров.

Одни проекты стремились сохранить дух оригинала, другие переносили действие в будущее или создавали альтернативные версии вторжения.

Но оценки зрителей и критиков на Rotten Tomatoes расставили всё по местам: от провальных попыток с рейтингом 2% до настоящих шедевров с 89%.

«Война миров» (2025) — 2%

Сюжет переносит действие в будущее, где дроны атакуют Лос-Анджелес. Фильм обещал свежий взгляд, но потерял дух оригинала. Сегодня интересен лишь как пример громкого провала, пишет ixbt.com.

«Война миров: Голиаф» (2012) — 17%

Аниме-проект в стиле стимпанк. События разворачиваются спустя 15 лет после первого вторжения. Идея смелая, визуал яркий, но критики отметили слабый сценарий и перегруженность деталями.

«Война миров» (2005, Pendragon Pictures) — 60%

Телевизионная версия, максимально близкая к роману. Сюжет разворачивается в викторианской Англии, а акцент сделан на атмосфере и каноничности, а не на спецэффектах. Вариант для поклонников первоисточника.

«Война миров» (2019, Великобритания, Франция, США) — 68%

Современный сериал с детективными нотками и вниманием к персонажам. Здесь вторжение становится не столько катастрофой, сколько испытанием человеческих отношений и моральных выборов.

«Война миров» (2005, Paramount Pictures) — 76%

Версия Стивена Спилберга переносит действие в США и превращает историю в личную драму крановщика Рэя Ферриера. Главный герой спасает детей во время вторжения треножников.

Зрелищно, масштабно, но не без споров среди фанатов.

«Война миров» (2019, BBC) — 78%

Мини-сериал на три серии, действие снова в викторианской Англии. Качественные эффекты, мрачная атмосфера и драма отношений сделали этот проект открытием для многих поклонников оригинала.

«Война миров» (1953) — 89%

Классика Голливуда и первая масштабная адаптация романа. Фильм получил «Оскар» за спецэффекты и до сих пор считается эталонной версией, передающей страх перед неизвестным и тревоги холодной войны.

Рейтинг экранизаций «Войны миров» по Rotten Tomatoes

Место Название Год Tomatometer 7 Война миров 2025 2% 6 Война миров: Голиаф 2012 17% 5 Война миров (Pendragon Pictures) 2005 60% 4 Война миров 2019 68% 3 Война миров (Спилберг) 2005 76% 2 Война миров (BBC) 2019 78% 1 Война миров 1953 89%

