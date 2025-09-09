Спилберг даже не на втором месте: подборка фильмов по «Войне миров» от худшего (2%) к лучшему (89%)

Роман Герберта Уэллса «Война миров» вдохновил десятки режиссёров на смелые интерпретации — от мрачных драм до масштабных блокбастеров.
Одни проекты стремились сохранить дух оригинала, другие переносили действие в будущее или создавали альтернативные версии вторжения.
Но оценки зрителей и критиков на Rotten Tomatoes расставили всё по местам: от провальных попыток с рейтингом 2% до настоящих шедевров с 89%.
«Война миров» (2025) — 2%
Сюжет переносит действие в будущее, где дроны атакуют Лос-Анджелес. Фильм обещал свежий взгляд, но потерял дух оригинала. Сегодня интересен лишь как пример громкого провала, пишет ixbt.com.
«Война миров: Голиаф» (2012) — 17%
Аниме-проект в стиле стимпанк. События разворачиваются спустя 15 лет после первого вторжения. Идея смелая, визуал яркий, но критики отметили слабый сценарий и перегруженность деталями.
«Война миров» (2005, Pendragon Pictures) — 60%
Телевизионная версия, максимально близкая к роману. Сюжет разворачивается в викторианской Англии, а акцент сделан на атмосфере и каноничности, а не на спецэффектах. Вариант для поклонников первоисточника.
«Война миров» (2019, Великобритания, Франция, США) — 68%
Современный сериал с детективными нотками и вниманием к персонажам. Здесь вторжение становится не столько катастрофой, сколько испытанием человеческих отношений и моральных выборов.
«Война миров» (2005, Paramount Pictures) — 76%
Версия Стивена Спилберга переносит действие в США и превращает историю в личную драму крановщика Рэя Ферриера. Главный герой спасает детей во время вторжения треножников.
Зрелищно, масштабно, но не без споров среди фанатов.
«Война миров» (2019, BBC) — 78%
Мини-сериал на три серии, действие снова в викторианской Англии. Качественные эффекты, мрачная атмосфера и драма отношений сделали этот проект открытием для многих поклонников оригинала.
«Война миров» (1953) — 89%
Классика Голливуда и первая масштабная адаптация романа. Фильм получил «Оскар» за спецэффекты и до сих пор считается эталонной версией, передающей страх перед неизвестным и тревоги холодной войны.
Рейтинг экранизаций «Войны миров» по Rotten Tomatoes
|Место
|Название
|Год
|Tomatometer
|7
|Война миров
|2025
|2%
|6
|Война миров: Голиаф
|2012
|17%
|5
|Война миров (Pendragon Pictures)
|2005
|60%
|4
|Война миров
|2019
|68%
|3
|Война миров (Спилберг)
|2005
|76%
|2
|Война миров (BBC)
|2019
|78%
|1
|Война миров
|1953
|89%
Также прочитайте: Уже в топе-10 Netflix и на 80% одобрен критиками: легкий мини-сериал из Британии в духе «Девочек» для отключки мозга