Уже в топе-10 Netflix и на 80% одобрен критиками: легкий мини-сериал из Британии в духе «Девочек» для отключки мозга

Лена Данэм возвращается на Netflix с комедийным сериалом «Это слишком» (Too Much, 2025), и зрители уже делятся на два лагеря: для одних — это чистое удовольствие для вечера, для других — хаотичная драма без тормозов.
«Это слишком», но в хорошем смысле
Главная героиня Джессика (Меган Сталтер) — нью-йоркский продюсер, чей мир рушится после разрыва с бойфрендом (Майкл Зеген), ушедшим к эффектной инфлюэнсерше (Эмили Ратаковски).
Чтобы начать всё с нуля, она отправляется в Лондон и неожиданно встречает «своего Дарси» — музыканта без работы, с облупленным маникюром и длинными волосами.
В лучших традициях Данэм героиня балансирует между эмоциональными срывами и поиском себя, а заодно втягивается в новые любовные авантюры и личные кризисы.
Лена Данэм остаётся верной себе
Если вы скучали по духу культовых «Девочек» (Girls), здесь всё очень похоже: живая, неловкая, до боли честная режиссура и герои, которые одновременно раздражают и цепляют.
Данэм снова исследует жизнь «потерянного поколения»: людей, которые всё время ищут себя, но неизменно натыкаются на новые драмы.
Здесь нет героев, которым хочется безоговорочно аплодировать, но именно это и создаёт эффект узнаваемости.
Мнения критиков и зрителей разделились
На Rotten Tomatoes сериал получил 80 % одобрения критиков — отмечают игру Меган Сталтер, меткий юмор и искренность постановки.
Зрители же относятся сдержаннее: часть называет «Это слишком» «лучшей работой Данэм со времён “Девочек”», другие жалуются на хаос и перегруженность эмоциями.
Тем не менее сериал уже пробился в топ-10 Netflix и продолжает набирать популярность.
Кому зайдёт сериал
«Это слишком» — идеальный вариант, если хочется расслабиться, посмеяться над чужими катастрофами и увидеть себя в непростых, но честных диалогах.
Плюс приятный бонус: череда камео, включая Кита Харрингтона и Эндрю Скотта, добавляет шоу ещё больше очарования.
