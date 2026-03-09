Создавали специально для него: только в 37 лет узнала, что Жан Клод Ван-Дамм должен был сыграть Джонни Кейджа в фильме Mortal Combat

Многие фанаты знают, что в культовой киноадаптации Mortal Kombat роль Джонни Кейджа блестяще исполнил Линден Эшби. Однако мало кому известно, что изначально этот образ создавался под Жан-Клода Ван Дамма, но он предпочел отказаться от участия в проекте.

Являясь фанатом фильмов, только на днях узнала в свои 37 лет, что образ Джонни Кейджа был первым персонажем, придуманным для игры Mortal Kombat. Разработчик Джон Тобиас создал героя по имени Майкл Грим, а его прототипом, по сути, и являлся сам Ван Дамм. Ему и было предложено воплотить этого персонажа в игре, но актер отклонил предложение.

В итоге, героя переименовали в Джонни Кейджа, а его роль досталась Даниелю Песине, искусному мастеру боевых искусств. Характер персонажа также претерпел изменения, превратившись в своего рода пародию на Ван Дамма.

Когда заговорили об экранизации игры, кандидатура Ван Дамма снова всплыла, но актер вновь отказался. Причиной стала возможность сыграть военного Гайла в экранизации Street Fighter. Правда, этот фильм «Уличный боец» не смог повторить успех «Смертельной битвы».

Более того, режиссёр «Уличный боец» вспоминал, что работа с Ван Даммом была крайне сложной, поскольку актер часто появлялся на съёмках в нетрезвом виде и устраивал беспорядки.

Вместе с тем недавно Жан-Клод Ван Дамм выразил в своих социальных сетях желание сыграть Джонни Кейджа в будущих экранизациях Mortal Kombat. С учётом того, что в играх Mortal Kombat X и Mortal Kombat 11 персонажи уже в возрасте, такое развитие событий вполне могло бы быть. Правда, неизвестно, сыграет актер или нет. А как кажется вам? Стоило бы Ван Дамму согласиться?