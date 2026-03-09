Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Создавали специально для него: только в 37 лет узнала, что Жан Клод Ван-Дамм должен был сыграть Джонни Кейджа в фильме Mortal Combat

Создавали специально для него: только в 37 лет узнала, что Жан Клод Ван-Дамм должен был сыграть Джонни Кейджа в фильме Mortal Combat

9 марта 2026 13:00
Кадр из фильма «Уличный боец»

Актер стал прототипом известного героя игры.

Многие фанаты знают, что в культовой киноадаптации Mortal Kombat роль Джонни Кейджа блестяще исполнил Линден Эшби. Однако мало кому известно, что изначально этот образ создавался под Жан-Клода Ван Дамма, но он предпочел отказаться от участия в проекте.

Являясь фанатом фильмов, только на днях узнала в свои 37 лет, что образ Джонни Кейджа был первым персонажем, придуманным для игры Mortal Kombat. Разработчик Джон Тобиас создал героя по имени Майкл Грим, а его прототипом, по сути, и являлся сам Ван Дамм. Ему и было предложено воплотить этого персонажа в игре, но актер отклонил предложение.

В итоге, героя переименовали в Джонни Кейджа, а его роль досталась Даниелю Песине, искусному мастеру боевых искусств. Характер персонажа также претерпел изменения, превратившись в своего рода пародию на Ван Дамма.

Когда заговорили об экранизации игры, кандидатура Ван Дамма снова всплыла, но актер вновь отказался. Причиной стала возможность сыграть военного Гайла в экранизации Street Fighter. Правда, этот фильм «Уличный боец» не смог повторить успех «Смертельной битвы».

Более того, режиссёр «Уличный боец» вспоминал, что работа с Ван Даммом была крайне сложной, поскольку актер часто появлялся на съёмках в нетрезвом виде и устраивал беспорядки.

Вместе с тем недавно Жан-Клод Ван Дамм выразил в своих социальных сетях желание сыграть Джонни Кейджа в будущих экранизациях Mortal Kombat. С учётом того, что в играх Mortal Kombat X и Mortal Kombat 11 персонажи уже в возрасте, такое развитие событий вполне могло бы быть. Правда, неизвестно, сыграет актер или нет. А как кажется вам? Стоило бы Ван Дамму согласиться?

Фото: Кадр из фильма «Уличный боец»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Все остальные детективы идут лесом: нашла идеальный фильм на вечер с Одри Хепберн — это вам не «Римские каникулы» Все остальные детективы идут лесом: нашла идеальный фильм на вечер с Одри Хепберн — это вам не «Римские каникулы» Читать дальше 9 марта 2026
В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13% В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13% Читать дальше 7 марта 2026
Наше любимое — апокалипсис 2032 года: режиссер «Фантастической четверки» снимет фильм про безумный астероид — может реально прилететь Наше любимое — апокалипсис 2032 года: режиссер «Фантастической четверки» снимет фильм про безумный астероид — может реально прилететь Читать дальше 10 марта 2026
Всем оставаться на своих местах: что покажут в сцене после титров в «Невесте!» Всем оставаться на своих местах: что покажут в сцене после титров в «Невесте!» Читать дальше 9 марта 2026
У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом? У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом? Читать дальше 9 марта 2026
На эти три вопроса в «Матрице» так и не ответили: фанаты ломают голову уже больше 25 лет На эти три вопроса в «Матрице» так и не ответили: фанаты ломают голову уже больше 25 лет Читать дальше 9 марта 2026
Сначала чернокожая актриса, потом Мерфи, теперь звезда Marvel: инсайдер назвал главного кандидата на роль Волан-де-Морта в сериале HBO Сначала чернокожая актриса, потом Мерфи, теперь звезда Marvel: инсайдер назвал главного кандидата на роль Волан-де-Морта в сериале HBO Читать дальше 9 марта 2026
Всего на 2% не дотянул до оригинального сериала: этот спин-офф еще не вышел, а уже ухватил 91% на Rotten Tomatoes Всего на 2% не дотянул до оригинального сериала: этот спин-офф еще не вышел, а уже ухватил 91% на Rotten Tomatoes Читать дальше 9 марта 2026
Только в 37 лет узнала, что у «Терминатора 2» был альтернативный финал и секретное продолжение, о котором почти никто не знает Только в 37 лет узнала, что у «Терминатора 2» был альтернативный финал и секретное продолжение, о котором почти никто не знает Читать дальше 8 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше