Боевики 90-х, которые провалились в мировом прокате — а у нас стали любимыми хитами: у №3 бюджет 55 000 000 долларов

Боевики 90-х, которые провалились в мировом прокате — а у нас стали любимыми хитами: у №3 бюджет 55 000 000 долларов

16 марта 2026 22:00
Кадры из фильмов «Доспехи Бога 2: Операция Кондор», «Последний бойскаут», «Ронин», «Лучшие из лучших 2»

До сих пор люблю их пересматривать, ведь детство напоминают.

В 90-е годы было множество прекрасных боевиков. Фактически большая часть из нас выросла на них. Многие можно пересматривать до сих пор, что если честно, я периодически и делаю. Сегодня рассказываю про картины, которые любимы в нашей стране, однако они не набрали должно признания в мировом масштабе.

«Доспехи Бога 2: Операция Кондор» (1991)

Бюджет: 15 млн. долларов США, Кассовые сборы: 24,1 млн. долларов США

Фильмы Джеки Чана, созданные в 80-х и 90-х годах, по праву заслужили признание у ценителей экшн-жанра благодаря выдающимся трюкам и захватывающей хореографии боевых сцен. «Доспехи Бога» считаются одним из лучших произведений в карьере Чана и регулярно занимают верхние строчки в различных рейтингах.

«Доспехи Бога 2: Операция Кондор»

На момент своего выхода этот фильм стал самым дорогим проектом гонконгских кинематографистов и собрал рекордные кассовые сборы в Гонконге. Однако этого не хватило для покрытия всех затрат на его производство. Рекламная кампания за пределами Гонконга была достаточно слаба, а в некоторых странах фильм вообще не демонстрировался в кинотеатрах. В то время как в России, во времена пиратского видеопроката, кассеты с фильмами Чана расходились на ура, приносив создателям лишь минимальную прибыль.

«Последний бойскаут» (1991)

Бюджет: 43 млн. долларов США, Кассовые сборы: 60 млн. долларов США

Этот фильм стал классикой жанра бадди-муви, смешав криминал, детектив, комедию и динамичный боевик. Режиссер Тони Скотт собрал на экране известных актеров Брюса Уиллиса и Дэймона Уайенса. Однако производственный процесс затянулся из-за частой смены режиссеров, что увеличило бюджет на 17 миллионов долларов.

«Последний бойскаут»

Продюсер Майк Леви и Тони Скотт не смогли найти общий язык, и в итоге Леви обвинил режиссера в провале фильма из-за измененного сценария и неудачного выбора актеров на второстепенные роли. Студия решила не тратиться на рекламную кампанию, полагая, что одного лишь постера с Брюсом Уиллисом будет достаточно для привлечения зрителей. Правда, критики встретили фильм холодно, указывая на посредственную постановку и слабый юмор. Но в России он пользовался огромной популярностью, и кассета с «Последним бойскаутом» стала настоящей находкой для киноманов 90-х. К слову, до сих пор лежит на полке.

«Ронин» (1998)

Бюджет: 55 млн. долларов США, Кассовые сборы: 70,7 млн. долларов США

Фильм с участием звездного состава, включая Роберта Де Ниро, Жана Рено и Шона Бина, обладал неплохим сюжетом, но это не гарантировало успеха в прокате. Режиссер Джон Франкенхаймер и студия United Artists столкнулись с критикой за выбор режиссера с трудным для произношения именем, а также за высокий бюджет и неудачное время релиза.

«Ронин»

Многие считали, что фильм опоздал на несколько лет, так как зрители уже насытились подобными лентами. Однако в России «Ронин2 стал настоящим хитом, часто показываемым по телевидению и популярным на видеокассетах. В эпоху интернета фильм получил положительные отзывы и высокие оценочные баллы на различных платформах. Спустя годы фильм был признан недооцененной лентой и одним из фильмов, которые незаслуженно провалились в мировом прокате.

«Лучшие из лучших 2» (1993)

Бюджет: 7,5 млн.$, Кассовые сборы: 6,6 млн.$

Продолжение культового фильма 1989 года повторило судьбу своего предшественника, провалившись в мировом прокате. В журнале «Советский экран» отмечали, что такие боевики ориентированы в первую очередь на неискушенную аудиторию — зрителей, не насытившихся зрелищами на экране, которые с восторгом смотрят на харизматичных героев, способных одним ударом сокрушить гиганта Бракуса и пробить толстую стену.

«Лучшие из лучших 2»

Это действительно отражалось на сценах подпольных боев в «Коллизее», где царил мастер боевых искусств Филипп Ри. Точное количество показов на кабельном телевидении, в видеосалонах и домашних просмотрах невозможно подсчитать, но их было очень много. Если бы нелегальный прокат тех лет вернул авторам хотя бы 50% прибыли, то Филипп Ри и его команда могли бы избежать финансового провала и даже стать фаворитами проката.

Тем не менее, несмотря на коммерческий неуспех, у зрителей остались теплые воспоминания о киноэпохе кассет, когда крутые парни на экране вдохновляли и зажигали, не обращая внимания на неудачи в зарубежном прокате. Это чувство ностальгии по тем временам все еще живо, напоминая о том, как важны были эти фильмы для зрителей, ищущих героев и приключения.

Фото: Кадры из фильмов «Доспехи Бога 2: Операция Кондор» (1991), «Последний бойскаут» (1991), «Ронин» (1998), «Лучшие из лучших 2» (1993)
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
