Гузеева хорошо спряталась в «Месте встречи», но мы ее нашли: первая роль была вовсе не в «Жестоком романсе»

Первой ролью актрисы не стал романтичный образ Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс». В то время она еще не была на вершине популярности, училась и одновременно работала моделью. С детства ее мечтой было стать актрисой, и она всегда выделялась среди сверстников, даже на вступительных экзаменах решилась побриться наголо. Ее уникальный стиль проявлялся во всем.

Впервые Лариса появилась на экране в конце 70-х годов в легендарном многосерийном фильме «Место встречи изменить нельзя», где в четвертой серии сыграла небольшую роль, танцуя с Тараскиным в ресторане. Затем ее рекомендовал Сергей Шакуров режиссеру Эльдару Рязанову для участия в «Жестоком романе».

О том, как проходили пробы, известно немного. Но говорят, что Гузеева пришла в джинсах с ярким маникюром, что сильно отличалось от образа нежной Огудаловой. Тем не менее, она блестяще передала эмоции первой любви и великолепно раскрыла сюжет.

После выхода картины Лариса Гузеева не только завоевала народную любовь, но и стала поистине знаменитой. Интересно, что ни одна из ее последующих ролей не смогла достичь такой же популярности.