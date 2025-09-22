Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи ИИ составил рейтинг джедаев, переживших встречи с Вейдером: на 8 месте Верла, а кто же в тройке?

ИИ составил рейтинг джедаев, переживших встречи с Вейдером: на 8 месте Верла, а кто же в тройке?

22 сентября 2025 15:42
ИИ составил рейтинг джедаев, переживших встречи с Вейдером: на 8 месте Верла, а кто же в тройке?

Девятерым удалось уйти живыми от самого страшного ситха галактики — у каждого своя цена и своя история.

«Звёздные войны» — это сага о битве света и тьмы, где Дарт Вейдер стал главным кошмаром джедаев.

После Приказа 66 тысячи из них погибли, и лишь единицы смогли вырваться из-под его удара.

По просьбе «Киноафиши» ИИ составил рейтинг девяти выживших — от случайных счастливчиков до тех, кто сумел победить ситха лицом к лицу.

8 место. Верла

Ученица, появившаяся уже после Приказа 66. Она уцелела в резне на Мон-Кале и потом десятилетиями пряталась. Здесь больше удачи, чем силы.

7 место. Рева

Выжила во время нападения на Храм, притворившись мёртвой. Позже стала инквизитором, но даже покушение на Вейдера закончилось для неё лишь ранением. Это больше прихоть ситха, чем её умение.

Рева

6 место. Кэл Кестис

Падаван пережил Приказ 66 благодаря жертве своего учителя. Встречи с Вейдером заканчивались бегством или чудесным спасением. Храбрости много, но сил не хватало.

5 место. Кэнан Джаррус и Эзра Бриджер

Учитель и ученик столкнулись с Вейдером на Малакоре. Силы были неравны, и они уцелели только потому, что вмешалась Асока.

4 место. Цере Джанда

Не раз пересекалась с Вейдером и даже прибегала к тёмной стороне. Выжила благодаря риску и отчаянным шагам, но её уровень явно уступал.

3 место. Асока Тано

Бывшая ученица Энакина смогла сразиться с Вейдером почти на равных. Она нанесла несколько ударов и даже повредила его маску. Выжила лишь благодаря вмешательству Эзры, но её сила не вызывает сомнений.

2 место. Люк Скайуокер

Сын Вейдера, который в решающей схватке устоял и победил не клинком, а силой духа. Именно он заставил отца вернуться на светлую сторону и изменил судьбу галактики.

Люк Скайуокер

1 место. Оби-Ван Кеноби

Единственный джедай, дважды одержавший верх над Вейдером. На Мустафаре он победил бывшего ученика в прямом бою, а спустя годы снова доказал своё превосходство. Для ситха он навсегда остался символом поражения.

Место Джедай Как удалось выжить Оценка силы
8 Верла Чистое везение, скрывалась Очень слабая
7 Рева Притворилась мёртвой, пощажена Вейдером Слабая
6 Кэл Кестис Помощь учителя и бегство Ниже среднего
5 Кэнан Джаррус и Эзра Спасла Асока Средняя
4 Цере Джанда Риск, тёмная сторона Средняя+
3 Асока Тано Почти равный бой, спас Эзра Очень сильная
2 Люк Скайуокер Сила духа, победа на Эндоре Легендарный
1 Оби-Ван Кеноби Дважды победил Вейдера Абсолют

По материалам: дзен-канал ShadowTavern

Также прочитайте: Элронд знал не всё: был другой путь уничтожения Кольца, о котором Джексон умолчал в фильмах

Фото: Кадры из фильма «Звёздные войны»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше