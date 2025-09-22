ИИ составил рейтинг джедаев, переживших встречи с Вейдером: на 8 месте Верла, а кто же в тройке?

«Звёздные войны» — это сага о битве света и тьмы, где Дарт Вейдер стал главным кошмаром джедаев.
После Приказа 66 тысячи из них погибли, и лишь единицы смогли вырваться из-под его удара.
По просьбе «Киноафиши» ИИ составил рейтинг девяти выживших — от случайных счастливчиков до тех, кто сумел победить ситха лицом к лицу.
8 место. Верла
Ученица, появившаяся уже после Приказа 66. Она уцелела в резне на Мон-Кале и потом десятилетиями пряталась. Здесь больше удачи, чем силы.
7 место. Рева
Выжила во время нападения на Храм, притворившись мёртвой. Позже стала инквизитором, но даже покушение на Вейдера закончилось для неё лишь ранением. Это больше прихоть ситха, чем её умение.
6 место. Кэл Кестис
Падаван пережил Приказ 66 благодаря жертве своего учителя. Встречи с Вейдером заканчивались бегством или чудесным спасением. Храбрости много, но сил не хватало.
5 место. Кэнан Джаррус и Эзра Бриджер
Учитель и ученик столкнулись с Вейдером на Малакоре. Силы были неравны, и они уцелели только потому, что вмешалась Асока.
4 место. Цере Джанда
Не раз пересекалась с Вейдером и даже прибегала к тёмной стороне. Выжила благодаря риску и отчаянным шагам, но её уровень явно уступал.
3 место. Асока Тано
Бывшая ученица Энакина смогла сразиться с Вейдером почти на равных. Она нанесла несколько ударов и даже повредила его маску. Выжила лишь благодаря вмешательству Эзры, но её сила не вызывает сомнений.
2 место. Люк Скайуокер
Сын Вейдера, который в решающей схватке устоял и победил не клинком, а силой духа. Именно он заставил отца вернуться на светлую сторону и изменил судьбу галактики.
1 место. Оби-Ван Кеноби
Единственный джедай, дважды одержавший верх над Вейдером. На Мустафаре он победил бывшего ученика в прямом бою, а спустя годы снова доказал своё превосходство. Для ситха он навсегда остался символом поражения.
|Место
|Джедай
|Как удалось выжить
|Оценка силы
|8
|Верла
|Чистое везение, скрывалась
|Очень слабая
|7
|Рева
|Притворилась мёртвой, пощажена Вейдером
|Слабая
|6
|Кэл Кестис
|Помощь учителя и бегство
|Ниже среднего
|5
|Кэнан Джаррус и Эзра
|Спасла Асока
|Средняя
|4
|Цере Джанда
|Риск, тёмная сторона
|Средняя+
|3
|Асока Тано
|Почти равный бой, спас Эзра
|Очень сильная
|2
|Люк Скайуокер
|Сила духа, победа на Эндоре
|Легендарный
|1
|Оби-Ван Кеноби
|Дважды победил Вейдера
|Абсолют
По материалам: дзен-канал ShadowTavern
