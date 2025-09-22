ИИ составил рейтинг джедаев, переживших встречи с Вейдером: на 8 месте Верла, а кто же в тройке?

Девятерым удалось уйти живыми от самого страшного ситха галактики — у каждого своя цена и своя история.

«Звёздные войны» — это сага о битве света и тьмы, где Дарт Вейдер стал главным кошмаром джедаев.

После Приказа 66 тысячи из них погибли, и лишь единицы смогли вырваться из-под его удара.

По просьбе «Киноафиши» ИИ составил рейтинг девяти выживших — от случайных счастливчиков до тех, кто сумел победить ситха лицом к лицу.

8 место. Верла

Ученица, появившаяся уже после Приказа 66. Она уцелела в резне на Мон-Кале и потом десятилетиями пряталась. Здесь больше удачи, чем силы.

7 место. Рева

Выжила во время нападения на Храм, притворившись мёртвой. Позже стала инквизитором, но даже покушение на Вейдера закончилось для неё лишь ранением. Это больше прихоть ситха, чем её умение.

6 место. Кэл Кестис

Падаван пережил Приказ 66 благодаря жертве своего учителя. Встречи с Вейдером заканчивались бегством или чудесным спасением. Храбрости много, но сил не хватало.

5 место. Кэнан Джаррус и Эзра Бриджер

Учитель и ученик столкнулись с Вейдером на Малакоре. Силы были неравны, и они уцелели только потому, что вмешалась Асока.

4 место. Цере Джанда

Не раз пересекалась с Вейдером и даже прибегала к тёмной стороне. Выжила благодаря риску и отчаянным шагам, но её уровень явно уступал.

3 место. Асока Тано

Бывшая ученица Энакина смогла сразиться с Вейдером почти на равных. Она нанесла несколько ударов и даже повредила его маску. Выжила лишь благодаря вмешательству Эзры, но её сила не вызывает сомнений.

2 место. Люк Скайуокер

Сын Вейдера, который в решающей схватке устоял и победил не клинком, а силой духа. Именно он заставил отца вернуться на светлую сторону и изменил судьбу галактики.

1 место. Оби-Ван Кеноби

Единственный джедай, дважды одержавший верх над Вейдером. На Мустафаре он победил бывшего ученика в прямом бою, а спустя годы снова доказал своё превосходство. Для ситха он навсегда остался символом поражения.

Место Джедай Как удалось выжить Оценка силы 8 Верла Чистое везение, скрывалась Очень слабая 7 Рева Притворилась мёртвой, пощажена Вейдером Слабая 6 Кэл Кестис Помощь учителя и бегство Ниже среднего 5 Кэнан Джаррус и Эзра Спасла Асока Средняя 4 Цере Джанда Риск, тёмная сторона Средняя+ 3 Асока Тано Почти равный бой, спас Эзра Очень сильная 2 Люк Скайуокер Сила духа, победа на Эндоре Легендарный 1 Оби-Ван Кеноби Дважды победил Вейдера Абсолют

По материалам: дзен-канал ShadowTavern

