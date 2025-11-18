Снова ждать 3 года не придется: Бен Стиллер намекнул, когда выйдет 3 сезон «Разделения»

Сериал «Разделение» пережил непростой период между сезонами. Вторая часть вышла лишь спустя три года после дебюта в 2022-м, что объясняется голливудскими забастовками и творческими дискуссиями.

Однако создатели пообещали, что такие долгие паузы больше не повторятся. Бен Стиллер, руководящий проектом, уже обозначил приблизительные сроки выхода новых эпизодов, что обрадовало поклонников шоу.

Третий сезон «Разделения»

Третий сезон «Разделения» может порадовать зрителей уже в 2026 году. Бен Стиллер подтвердил, что работа над новыми эпизодами активно ведется.

«Сезон будет. И это случится довольно скоро», — поделился актер в «Ночном шоу с Джимми Фэллоном».

Съемочный процесс должен начаться в ближайшее время, ведь подготовка длится уже восемь месяцев. Однако сам Стиллер на этот раз не будет режиссировать проект, сосредоточившись на других работах.

Он останется в команде как исполнительный продюсер, но непосредственного контроля над съемками уже не сохранит. Судя по финалу второго сезона, показанному весной 2025 года, зрителей ждут масштабные события — сотрудники этажа «разделенных» готовятся к настоящей революции.

Чем закончился 2 сезон «Разделения»

Во втором сезоне «Разделения» Марк завершает работу над 25-м файлом. В этот момент Милчик приводит на этаж целый оркестр для празднования. Дилан и Хелли блокируют его в туалете, отобрав рацию.

Марк находит свою жену Джемму. Супруги видятся впервые за долгие годы и с трудом узнают друг друга. Кажется, что эксперимент Lumon окончательно рухнул. Марк пытается вывести Джемму с этажа, но она впадает в панику и начинает кричать.

В решающий момент «интро» Марка делает неожиданный выбор. Вместо жены он спасает Хелли, и они вместе убегают в другом направлении от выхода.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что у хита «Разделение» будет два спин-оффа.