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Киноафиша Статьи Сначала стал хитом на «Иви», а теперь на «России 1»: сколько всего будет серий в сериале «История его служанки»

Сначала стал хитом на «Иви», а теперь на «России 1»: сколько всего будет серий в сериале «История его служанки»

15 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «История его служанки»

Не надейтесь на короткую историю.

Еще недавно «Историю его служанки» обсуждали в основном подписчики «Иви». Теперь сериал начали показывать и на телеканале «Россия 1», благодаря чему с историей графа Николая Шереметьева и Анны Авериной познакомится гораздо более широкая аудитория. И у многих зрителей сразу возник один и тот же вопрос: сколько всего серий будет у проекта? История только начинается Действие сериала разворачивается в Москве XIX века. Молодой граф Николай Шереметьев возвращается с войны и узнает, что должен жениться в течение года, иначе лишится наследства. В это же время семья дворян Авериных оказывается на грани разорения. Их дочь Анна отправляется к графу, надеясь договориться о прощении долгов, однако вместо этого получает неожиданное предложение — провести год в его усадьбе в качестве служанки. Именно с этой сделки и начинается большая история, полная интриг, романтики и неожиданных поворотов. Сколько серий будет Если вы рассчитывали посмотреть сериал за пару вечеров, есть новости. На платформе Иви для «Истории его служанки» запланировано 90 серий. Такой объем неудивителен для исторической мелодрамы. За это время сценаристы смогут подробно раскрыть отношения героев, показать жизнь высшего общества XIX века и постепенно развить сразу несколько сюжетных линий. Поэтому поклонников проекта ждет действительно продолжительная история, а не мини-сериал с быстрым финалом. Почему сериал оказался таким популярным

Кадр из сериала «История его служанки»

Во многом интерес к проекту объясняется удачным сочетанием сразу нескольких жанров. Здесь есть историческая атмосфера, романтическая линия, семейные тайны, противостояние характеров и интриги высшего света. Теперь, когда сериал вышел не только на Иви, но и на телеканале «Россия 1», его аудитория наверняка станет еще больше. А учитывая, что впереди зрителей ждут 90 серий, времени для развития отношений между героями и неожиданных сюжетных поворотов у сценаристов более чем достаточно. Если история сохранит нынешний темп и сможет удержать внимание зрителей на протяжении всего сезона, у «Истории его служанки» есть все шансы стать одним из самых обсуждаемых российских сериалов этого года.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «История его служанки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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3 комментария
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