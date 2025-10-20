Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Смысл Камней Бесконечности был в перчатке Таноса, но и в одиночку они были сильнее «Мстителей»: о чем умолчал Marvel

Смысл Камней Бесконечности был в перчатке Таноса, но и в одиночку они были сильнее «Мстителей»: о чем умолчал Marvel

20 октября 2025 13:17
Кадр из фильма «Мстители»

Для зрителей они остались просто камнями.

Когда Танос щёлкнул пальцами и половина вселенной рассыпалась в пыль, казалось, что мощнее уже быть не может. Но чем больше мы пересматриваем фильмы Marvel, тем очевиднее одно: Камни Бесконечности так и не раскрыли весь свой потенциал. Они могли бы изменить саму структуру реальности, но в киновселенной их превратили в блестящие батарейки для сюжета.

Артефакты вселенной — сведены к спецэффектам

В лоре Marvel Камни — это не просто артефакты, а концентраты фундаментальных сил бытия. Каждый управляет одной из осей мироздания: временем, пространством, разумом, душой, реальностью и энергией. Теоретически владелец хотя бы одного Камня способен переписать законы природы.

Но что мы видим на экране? Камень Времени крутит время взад-вперёд, Камень Пространства открывает портал, Камень Реальности создаёт иллюзии. Всё. Ни масштабов, ни философии, ни ужаса перед возможностями, которые лежат за гранью человеческого понимания.

Marvel ограничили их действие рамками зрелищности: всё должно быть понятно с первого взгляда, даже если речь идёт о силах, способных уничтожить само понятие материи.

Упущенная возможность быть чем-то большим

Кадр из фильма «Мстители»

Эфир в «Торе 2» можно было превратить в исследование того, как сама реальность рушится под тяжестью человеческих желаний. Камень Души — рассказать о цене бессмертия и связи живых с мёртвыми. Камень Разума — дать историю о том, как сознание способно поработить мир без единого выстрела.

Но сценаристы выбрали другое: всё объясняется удобной кнопкой «бум». Танос использует Камни не как божественный разум, а как комбайн разрушения. Даже Перчатка, собравшая силу всего сущего, в итоге выполняет механическое действие — щелчок, почти бытовой жест, обесценивающий саму идею вселенской мощи.

Почему так произошло

Кадр из фильма «Мстители»

Marvel всегда строила свои фильмы вокруг персонажей, а не вокруг идей. Камни стали не символом творения и разрушения, а функцией сюжета — инструментом, чтобы свести всех героев в одну битву.

Сценаристы боялись философских последствий. Ведь если показать реальную силу Камней, придётся задать вопросы: где проходит граница между богом и человеком? Что значит «свобода воли» в мире, где можно переписать прошлое одним взмахом руки?

Что осталось за кадром

Танос мог бы не просто уничтожить половину жизни — он мог переписать саму суть существования, стереть смерть как явление или превратить боль во временную аномалию. Но Marvel не рискнула — она оставила всё по-комиксовому простым, безопасным и предсказуемым.

Итог

В киновселенной Камни Бесконечности стали не бесконечными, а удобно конечными — ровно настолько, чтобы зритель понял, кто сильнее. На самом деле их потенциал — не в разрушении, а в возможности управлять самим смыслом мира. Но Marvel решила не открывать эту дверь. Может, и правильно: за ней слишком многое, что ни один сценарий уже не удержит.

Ранее мы писали: В сериале о нем упоминали лишь раз во 2 сезоне: у Винчестеров был всеми забытый родственник.

Фото: Кадр из фильма «Мстители»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего Читать дальше 21 октября 2025
«Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой «Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой Читать дальше 21 октября 2025
Почему Гаррета Хедлунда нет в «Троне: Арес»? Создатели наконец объяснили фанатам, что пошло не так Почему Гаррета Хедлунда нет в «Троне: Арес»? Создатели наконец объяснили фанатам, что пошло не так Читать дальше 21 октября 2025
Главные «мимимишки» вселенной Миядзаки: полная история черных чернушек в «Унесенных призраками» – грустнее не придумаешь Главные «мимимишки» вселенной Миядзаки: полная история черных чернушек в «Унесенных призраками» – грустнее не придумаешь Читать дальше 21 октября 2025
Из «Форсажа 11» собираются вырезать одну из главных звезд франшизы - не хотят больше тратиться: Вин Дизель готов устроить скандал Из «Форсажа 11» собираются вырезать одну из главных звезд франшизы - не хотят больше тратиться: Вин Дизель готов устроить скандал Читать дальше 21 октября 2025
Про дерзкое ограбление Лувра фильм еще не сняли, зато в этих 5 хитах есть все что надо — хитрые аферы и кражи предметов искусства Про дерзкое ограбление Лувра фильм еще не сняли, зато в этих 5 хитах есть все что надо — хитрые аферы и кражи предметов искусства Читать дальше 21 октября 2025
«Интерстеллар» только на втором месте: 4 великих фильма с самым высоким рейтингом, которые точно заслужили свои оценки «Интерстеллар» только на втором месте: 4 великих фильма с самым высоким рейтингом, которые точно заслужили свои оценки Читать дальше 21 октября 2025
Он просто хотел сыграть рок-н-ролл, а устроил спор фанатов на десятилетия: Майкл Джей Фокс — о киноляпе в «Назад в будущее» Он просто хотел сыграть рок-н-ролл, а устроил спор фанатов на десятилетия: Майкл Джей Фокс — о киноляпе в «Назад в будущее» Читать дальше 21 октября 2025
Фродо, у нас отмена: «Властелина колец» на Западе признали опасным для темнокожих – и орки всему виной Фродо, у нас отмена: «Властелина колец» на Западе признали опасным для темнокожих – и орки всему виной Читать дальше 21 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше