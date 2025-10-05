В сериале о нем упоминали лишь раз во 2 сезоне: у Винчестеров был всеми забытый родственник

Прошло двадцать лет с премьеры «Сверхъестественного» (2005), а фанаты всё ещё разбирают детали сериала, как охотники — древние руны. И хотя о Сэме и Дине мы знаем буквально всё — от детских страхов до судьбоносных сделок, есть один персонаж, о котором шоу словно решило не вспоминать. Тот самый загадочный дядя Винчестеров, упомянутый всего однажды — и навсегда исчезнувший из вселенной.

Во втором сезоне, в серии «Детям не следует играть с мертвецами», Дин вскользь замечает, что надгробие их матери установил какой-то «дядя». Фраза пролетает быстро, но внимательные зрители насторожились: кто этот родственник, если Сэм и Дин его даже не знали?

В субтитрах Netflix уточняется — речь идёт именно об их «дяде», а не просто о родственнике Мэри. Однако сериал больше ни разу не возвращается к этой детали — будто кто-то аккуратно вырезал её из семейного древа.

Истоки в комиксах

Ответ на загадку нашли не сценаристы, а фанаты — в приквеле «Supernatural: Origins» от WildStorm. Там появляется Джейкоб Кэмпбелл — старший брат Мэри.

После смерти родителей он взял на себя роль её опекуна и даже пытался заботиться о мальчиках после гибели сестры. Однако его судьба оказалась не менее трагичной: Джейкоб погибает от рук адской гончей, помогая Джону в поисках демона, убившего Мэри.

Эта версия объясняет многое: почему Сэм и Дин не знали дядю, и почему Джон никогда не упоминал о нём — слишком больно, слишком рано ушёл. Но создатели сериала, видимо, решили не включать комикс в официальный канон, и Джейкоб растворился в темноте, как многие персонажи «Сверхъестественного».

Забытая ветвь родословной

Любопытно, что в романе «Дневник Джона Винчестера» дядя тоже появляется — но уже как родственник Мэри из Иллинойса. Ни одно из этих ответвлений не стало частью основного сюжета, и в итоге «Сверхъестественное» оставило фанатам массу вариантов для догадок.

Так или иначе, факт остаётся фактом: у Винчестеров был ещё один член семьи. И, возможно, где-то в затерянных страницах старых дневников или нерассказанных историях этот дядя всё ещё наблюдает за своими племянниками, как и положено каждому, кто связан с фамилией Винчестеров — навечно.

