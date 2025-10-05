Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В сериале о нем упоминали лишь раз во 2 сезоне: у Винчестеров был всеми забытый родственник

В сериале о нем упоминали лишь раз во 2 сезоне: у Винчестеров был всеми забытый родственник

5 октября 2025 13:46
Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Фанаты провели собственное расследование.

Прошло двадцать лет с премьеры «Сверхъестественного» (2005), а фанаты всё ещё разбирают детали сериала, как охотники — древние руны. И хотя о Сэме и Дине мы знаем буквально всё — от детских страхов до судьбоносных сделок, есть один персонаж, о котором шоу словно решило не вспоминать. Тот самый загадочный дядя Винчестеров, упомянутый всего однажды — и навсегда исчезнувший из вселенной.

Во втором сезоне, в серии «Детям не следует играть с мертвецами», Дин вскользь замечает, что надгробие их матери установил какой-то «дядя». Фраза пролетает быстро, но внимательные зрители насторожились: кто этот родственник, если Сэм и Дин его даже не знали?

В субтитрах Netflix уточняется — речь идёт именно об их «дяде», а не просто о родственнике Мэри. Однако сериал больше ни разу не возвращается к этой детали — будто кто-то аккуратно вырезал её из семейного древа.

Истоки в комиксах

Ответ на загадку нашли не сценаристы, а фанаты — в приквеле «Supernatural: Origins» от WildStorm. Там появляется Джейкоб Кэмпбелл — старший брат Мэри.

После смерти родителей он взял на себя роль её опекуна и даже пытался заботиться о мальчиках после гибели сестры. Однако его судьба оказалась не менее трагичной: Джейкоб погибает от рук адской гончей, помогая Джону в поисках демона, убившего Мэри.

Эта версия объясняет многое: почему Сэм и Дин не знали дядю, и почему Джон никогда не упоминал о нём — слишком больно, слишком рано ушёл. Но создатели сериала, видимо, решили не включать комикс в официальный канон, и Джейкоб растворился в темноте, как многие персонажи «Сверхъестественного».

Забытая ветвь родословной

Любопытно, что в романе «Дневник Джона Винчестера» дядя тоже появляется — но уже как родственник Мэри из Иллинойса. Ни одно из этих ответвлений не стало частью основного сюжета, и в итоге «Сверхъестественное» оставило фанатам массу вариантов для догадок.

Так или иначе, факт остаётся фактом: у Винчестеров был ещё один член семьи. И, возможно, где-то в затерянных страницах старых дневников или нерассказанных историях этот дядя всё ещё наблюдает за своими племянниками, как и положено каждому, кто связан с фамилией Винчестеров — навечно.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT Читать дальше 6 октября 2025
Доа и Фатих раскрыли рты — эта дама удивила даже их: кем может оказаться любовница Асиля в «Клюквенном щербете» Доа и Фатих раскрыли рты — эта дама удивила даже их: кем может оказаться любовница Асиля в «Клюквенном щербете» Читать дальше 6 октября 2025
Топ-3 самых дорогих корейских дорамы: в №1 вложили 94 млн долларов, и теперь ее знает весь мир Топ-3 самых дорогих корейских дорамы: в №1 вложили 94 млн долларов, и теперь ее знает весь мир Читать дальше 6 октября 2025
В октябре — целая куча горячих премьер: 7 лучших сериалов, которые выйдут в этом месяце В октябре — целая куча горячих премьер: 7 лучших сериалов, которые выйдут в этом месяце Читать дальше 5 октября 2025
Месть Асиля и возвращение Чимен: спойлеры к «Клюквенному щербету» вновь соберут Уналов за одним столом Месть Асиля и возвращение Чимен: спойлеры к «Клюквенному щербету» вновь соберут Уналов за одним столом Читать дальше 5 октября 2025
Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала Читать дальше 5 октября 2025
Эта серия «Игры престолов» до сих пор считается лучшей битвой в истории телевидения: нет, это не «Долгая Ночь» Эта серия «Игры престолов» до сих пор считается лучшей битвой в истории телевидения: нет, это не «Долгая Ночь» Читать дальше 5 октября 2025
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»? Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»? Читать дальше 5 октября 2025
Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика» Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика» Читать дальше 5 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше