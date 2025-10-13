Труса с Балбесом вряд ли перепутаете, а что насчет других? Тест на знание имен героев «Кавказской пленницы»

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — фильм, который не стареет. Его фразы ушли в народ, а персонажи стали нарицательными.

Каждый советский зритель хоть раз повторял: «Птичку жалко» или «Студентка, комсомолка, красавица».

Но вот вопрос: помните ли вы, как звали тех самых героев, которых играли Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Юрий Никулин и Георгий Вицин?

Проверьте свою память и чувство юмора в нашем лёгком тесте. Вспомните всех — от очаровательной Нины до коварного Саахова.

А заодно убедитесь, что советская киноклассика всё ещё живёт в сердце каждого, кто хоть раз видел, как Трус, Балбес и Бывалый строят «план воровства невесты».

