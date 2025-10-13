Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Труса с Балбесом вряд ли перепутаете, а что насчет других? Тест на знание имен героев «Кавказской пленницы»

Труса с Балбесом вряд ли перепутаете, а что насчет других? Тест на знание имен героев «Кавказской пленницы»

13 октября 2025 15:42
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Проверьте, насколько хорошо вы помните персонажей культовой советской комедии.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — фильм, который не стареет. Его фразы ушли в народ, а персонажи стали нарицательными.

Каждый советский зритель хоть раз повторял: «Птичку жалко» или «Студентка, комсомолка, красавица».

Но вот вопрос: помните ли вы, как звали тех самых героев, которых играли Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Юрий Никулин и Георгий Вицин?

Проверьте свою память и чувство юмора в нашем лёгком тесте. Вспомните всех — от очаровательной Нины до коварного Саахова.

А заодно убедитесь, что советская киноклассика всё ещё живёт в сердце каждого, кто хоть раз видел, как Трус, Балбес и Бывалый строят «план воровства невесты».

Также прочитайте: Алентова в 37 сыграла студентку, а в 40 — директора: а сколько лет было другим актерам из «Москва слезам не верит»?

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тест: вы точно смотрели эти фильмы с Куравлевым, но вспомните ли, где был какой кадр? Тест: вы точно смотрели эти фильмы с Куравлевым, но вспомните ли, где был какой кадр? Читать дальше 13 октября 2025
Полностью 4 сезон «Бриджертонов» не увидим сразу: Netflix назвал точную дату премьеры… точнее две Полностью 4 сезон «Бриджертонов» не увидим сразу: Netflix назвал точную дату премьеры… точнее две Читать дальше 14 октября 2025
Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии Читать дальше 14 октября 2025
Без посохов и чар: кто из людей во «Властелине колец» умел колдовать — просто не афишировал это Без посохов и чар: кто из людей во «Властелине колец» умел колдовать — просто не афишировал это Читать дальше 14 октября 2025
Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»? Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»? Читать дальше 14 октября 2025
Готовился к Олимпиаде прямо посреди Невы: где снимали «Первый на Олимпе» про советского спортсмена Готовился к Олимпиаде прямо посреди Невы: где снимали «Первый на Олимпе» про советского спортсмена Читать дальше 14 октября 2025
Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну Читать дальше 14 октября 2025
У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали? У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали? Читать дальше 14 октября 2025
Если бы не авария на мотоцикле — Т-1000 в «Терминаторе» выглядел бы совсем иначе: вот кто должен был играть врага Шварценеггера Если бы не авария на мотоцикле — Т-1000 в «Терминаторе» выглядел бы совсем иначе: вот кто должен был играть врага Шварценеггера Читать дальше 14 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше