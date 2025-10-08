Меню
Киноафиша Статьи Алентова в 37 сыграла студентку, а в 40 — директора: а сколько лет было другим актерам из «Москва слезам не верит»?

8 октября 2025 11:10
«Москва слезам не верит»

Когда паспорт говорит одно, а экран — совсем другое.

На первый взгляд кажется, что в фильме «Москве слезам не верит» всё совпадает — характеры, судьбы, возраст.

Но стоит открыть даты съёмок, и иллюзия рушится: героини, мечтающие поступить в институт, давно перешагнули тридцатник, а их избранникам уже за сорок. Давайте разберёмся, сколько актёрам было на самом деле лет.

Вера Алентова — взрослая студентка

В начале фильма Катерина только поступает в институт, но Алентовой уже 37. Её серьёзность и низкий голос выдавали зрелость, которую не скрыть даже при попытке говорить «по-девчачьи».

Но ближе к финалу, где героиня стала сильной и самостоятельной, возраст актрисы подходит идеально. Правда ей по сюжету больше — 40 лет.

Раиса Рязанова — вечная молодость простоты

Рязановой было 35, и при этом её Тосе веришь безоговорочно. В её мягкости и наивности есть подлинная юность — не в чертах лица, а в открытом взгляде.

Почти та же цифра, что у Алентовой, но совсем другое впечатление: типаж делает чудеса.

Ирина Муравьёва — идеальные 30

Муравьёва в роли Людмилы попала в самую середину возрастного диапазона. Ей было 30, и именно это позволило быть убедительной и в первой, и во второй части фильма.

Её энергия и живая мимика перекрыли любые временные несоответствия.

Юрий Васильев — «мамин сынок» в сорок

Исполнителю роли самодовольного Рудольфа было 40, хотя его герой задуман как молодой и амбициозный парень.

Васильеву удавалось выглядеть чуть моложе, но при ближайшем взгляде зрелость всё же видна — особенно в сценах с Катериной.

Алексей Баталов — ровно пятьдесят

Ровесник своего героя. Баталов в 50 лет сыграл Гошу без грима, с той самой усталой харизмой, что придает возрасту ощущение ндежности.

По материалам дзен-канала CINEWEST

Также вам будет интересно: «Черт побери!», разберетесь ли вы, где правда, а где миф о «Бриллиантовой руке» (тест)

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит»
Анна Адамайтес
