Смотрю взахлеб и не могу дождаться развязки: вот когда выйдут 2 финальные серии второго «Золотого дна»

Второй сезон «Золотого дна» уверенно держит внимание зрителей: серии обсуждают, героев разбирают по косточкам, а интрига только закручивается. Но чем ближе развязка, тем чаще звучит главный вопрос — когда же покажут финал. История подошла к решающему этапу, и ждать осталось совсем недолго.

Что происходит во втором сезоне

Продолжение истории стартовало 4 декабря и сразу показало: лёгкой прогулки не будет. После смерти владельца строительного холдинга «Галактика» наследники так и не смогли договориться, а внутренние конфликты лишь усугубились. Компания попадает под санкции, деньги тают, репутация трещит по швам.

На этом фоне появляется Верещагин — жёсткий региональный игрок, для которого месть важнее компромиссов. Его цель проста и опасна: забрать активы «Галактики» целиком. И сделать это в момент, когда семья Градовых максимально уязвима.

Когда выйдут финальные серии

Во втором сезоне запланировано 10 эпизодов, и развязка уже близко. Девятая серия выйдет 22 января, а финал сезона зрители увидят 29 января. Обе серии появятся в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start, как и весь сезон — по четвергам.

Именно в этих двух эпизодах станет ясно, кто всё-таки возьмёт на себя управление компанией и какой ценой это будет сделано.

Почему финал обещает быть жёстким

«Галактике» нужен лидер, но борьба за это место давно вышла за рамки деловой конкуренции. Старые обиды, страх потерять влияние и деньги, давление извне — всё это сталкивается в одной точке. Вопрос уже не в том, кто победит, а что останется после этой победы.

Финал второго сезона выглядит не как точка, а как проверка на прочность для всех участников этой войны. И, похоже, без потерь здесь не обойдётся.

