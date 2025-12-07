«Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию

Думали, золотая эра телевидения уже не вернется? Приквел к нашумевшему в 2010-х сериалу «Спартак» легко вас в этом переубедит. Здесь все, как раньше, и даже лучше. Но обо всем расскажу по порядку.

Как и многие фанаты этого проекта от Starz, я боялась включать «Дом Ашура». С момента выхода финального сезона прошло 12 лет, и казалось, в ту самую атмосферу уже невозможно вернуться. И портить себе впечатление от сериала не хотелось.

Но я решила все-таки дать шанс этому неоднозначному приквелу. Две серии пролетели мигом, и я ничуть не пожалела, что включила «Дом Ашура». Делюсь своими впечатлениями!

Самое главное — как вернули Ашура?

Когда я узнала, что главным героем стал Ашур, тот самый сириец, который погиб от руки Невии во 2 сезоне, моему удивлению не было предела. Сюжет был больше похож на высосанную из пальца историю.

Но первые минуты первой серии расставили все по своим местам. Ашур умер, после смерти попал в царство Аида и встретился там с Лукрецией (да, вернулась Люси Лоулесс!). Она поведала ему, что у каждого человека множество вариантов прожить свою жизнь.

И в качестве мести она показала своему заклятому врагу тот вариант жизни, которого он так хотел, и которого лишился. Такая вот посмертная пытка… Да, это альтернативная история, но она вполне имеет право на существование.

Сюжет сериала «Спартак: Дом Ашура»

Итак, в своем посмертном бреду Ашур оказывается в параллельной реальности. В ней именно он кинул то самое копье в спину Спартаку. До этого он объединился с Марком Крассом и Цезарем и заручился их поддержкой и покровительством.

После поражения Спартака Ашур получает в награду свободу и лудус Батиата. Он нанимает гладиатора, получившего свободу на арене, на должность наставника и набирает рабов. Вот только общество отказывается принимать нового господина в свои ряды.

Для римлян он лишь мерзкий сириец, который делал за своих господ грязную работу и предал тех, с кем сражался на арене плечом к плечу. Бойцов Ашура не пускают на арену, поэтому ему приходится идти на хитрость. Ну уж в этом Ашур хорош, как мы помним…

Что мне понравилось

Сериал «Дом Ашура» смотрится так, будто это не 2025 год. Никаких поправок на современную повестку — все также литры крови, маты, много наготы и жесточайшие сцены. Создатели уже в первых сериях постарались шокировать зрителей, и им это удалось.

Также мне было приятно увидеть небольшие отсылки к «Спартаку». Ашур много раз упоминает о Батиате, в начале первой серии нам показывают Лукрецию, рассказывают о противостоянии Красса и Помпея после подавления восстания…

Один трогательный момент даже попал прямо в сердечко. Рабам Ашура поручают убрать тела мятежников с крестов вдоль дороги. И один из высохших трупов — это Ганник. Тот самый гладиатор, который был ближайшим соратником Спартака.

Гладиаторы Ашура с благоговением сняли его тело с креста, ведь он был одним из величайших бойцов арены.

Что касается сюжета, пока сложно понять, что ждет нас дальше. Две серии были лишь разминкой — сначала нас знакомили с новыми героями, а ближе к концу второй серии пустили первую кровь. Вернется ли «Спартак» к тем интригам, которыми славился, пока неясно.

Что не понравилось

Я не смотрю на этот сериал с точки зрения исторической достоверности. Прежний «Спартак» этим не отличался, а приквел и подавно, ведь здесь вся история — сплошная выдумка. Поэтому мне смотреть намного проще.

Пока моментов, которые мне бы не понравились или сильно «резанули», не было. Но напомню, что вышло только две серии, поэтому судить еще рано.

Так что я жду выхода новых серий и надеюсь, что они меня не разочаруют!

