«Смотрю — и сердце в пятый раз ёкает»: три триллера декабря, которые зрители обсуждают без остановки

«Смотрю — и сердце в пятый раз ёкает»: три триллера декабря, которые зрители обсуждают без остановки

6 декабря 2025 18:08
Кадр из фильма «Каменный ручей», «Пациент», «Ходящая во сне»

Три новые истории, которые в начале зимы уверенно занимают место идеальных вечерних премьер.

В декабре в подборке триллеров сразу несколько проектов, к которым зрители возвращаются с фразой «Смотрю — и сердце в пятый раз ёкает».

Это истории разного масштаба, но у всех общая черта — уверенная драматургия и аккуратная работа с деталями. В центре внимания — «Каменный ручей», «Пациент» и «Ходящая во сне».

«Каменный ручей»

«Каменный ручей»

Триллер и детектив в одном флаконе. В городе Стоун Крик жизнь течёт медленно, но исчезновение девушки меняет всё.

Шериф, погружённый в личный кризис, пытается разобраться в деле, которое уводит его дальше, чем он мог представить. Фильм держится на атмосферных декорациях и чёткой актёрской работе.

«Пациент»

«Пациент»Главный герой приходит в себя в больнице и узнаёт, что его зовут иначе, чем он помнит. Документы подтверждают новое имя, врачи уверяют, что это последствие травмы, но в происходящем слишком много несостыковок.

История выстроена так, что зритель постепенно теряет опору вместе с персонажем.

«Ходящая во сне»

«Ходящая во сне»

Личная трагедия сталкивает героиню с состоянием, от которого она не может защититься: её ночные «провалы» становятся всё длиннее и опаснее. Фильм делает акцент на эмоциональной стороне происходящего — на том, как горе меняет восприятие реальности.

Декабрь редко бывает богат на триллеры, но именно эти три картины вышли в нужный момент — когда хочется истории, способной переключить внимание и удержать его до финала.

Источник: дзен-канал КИНОМАНЬЯК

Также прочитайте: «Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар»

Фото: Кадр из фильма «Каменный ручей», «Пациент», «Ходящая во сне»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
