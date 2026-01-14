Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Смотря финал «Очень странных дел», испытала флешбеки с 8 сезона «Игры престолов»: словно снимали концовку с мыслью «И так сойдет!»

Смотря финал «Очень странных дел», испытала флешбеки с 8 сезона «Игры престолов»: словно снимали концовку с мыслью «И так сойдет!»

14 января 2026 15:13
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Создатели слишком много говорили о «вау» эффекте.

Прямо 1 января я посмотрела финал сериала «Очень странные дела» и осталась в легком недоумении. От двух с лишним часов я ожидала больше, но половину серии показывали, что стало с главными персонажами. Это неплохо, если все точки над I расставлены и хочется красиво закрыть историю. Но не в этом случае.

Собрала все мысли в кучу и делюсь с вами своими впечатлениями. К сожалению подобные эмоции я уже испытывала с другим культовым сериалом — «Игрой престолов».

Попалась в ловушку завышенных ожиданий

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Наверное, у всех долгоиграющих проектов есть такая проблема. Когда дата финала уже известна, поклонники начинают гадать и горячо обсуждать «слитые сценарии», «спойлеры от племянника уборщицы», и другие бредовые версии. Иногда это тянется годами, как в случае «Очень странных дел».

Создатели сериала и сами подливали масла в огонь, раздавая интервью перед выходом 5 сезона. Обещали, что это будет также эпично, как «Властелин колец», что это доведет до слез фанатов, что все актеры уревелись во время съемок. Согласитесь, эти вбросы наталкивали на мысль, что грядет что-то грандиозное. Но грандиозное — понятие растяжимое, и каждый фанат видел свою версию финала.

Подобная история была с «Игрой престолов». Я тогда начиталась массу форумов, в том числе и англоязычных, и мой мозг просто кипел от идей. Одна из моих самых любимых теорий — в битве с Королем Ночи ключевую роль сыграет Мелисандра, которая с помощью силы Владыки Света поднимет павших воинов. Но увы…

Поэтому, смотря финал ОСД, я испытывала флешбеки. Ведь слишком много теорий было у меня в голове, и слишком простой оказалась финальная серия.

Эффект растянутого графика

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Netflix приучил зрителей к одновременному выходу всей серий в эфир. Но «Очень странные дела» в пятом сезоне были разделены аж на три этапа. И честно, это расписание сработало только после первой части из 4 серий. Когда Уилл с белыми глазами ломает шеи демогоргонам — это было невероятно эпично!

А вот со второй половиной сезона вышли проблемы. Следующие три серии были, мягко говоря, проходными. Не слишком внятными по сюжету, не слишком динамичными, не слишком глубокими. Но оставалась надежда на два часа финала, которые должны были выйти аккурат в новогоднюю ночь.

Оттого разочарование зрителей было максимальным. Столько ждали, столько обсуждали, а по итогу все оказалось куда прозаичнее и банальнее. Возможно, если бы все 8 серий выпустили сразу, сезон смотрелся бы органичнее.

Обсудим теории перед финалом

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Как и многие фанаты, я постоянно читала различные теории перед финальной серией. Фанаты строили предположения, кто умрет в битве с Векной, искали намеки, подсказки и даже изучали дополнительные материалы, например, спектакль «Первая тень» про Генри.

Лично мне больше всего понравилась теория о том, что Генри Крил хочет вернуться в прошлое, чтобы предотвратить встречу с Истязателем разума. Такой сложный злодей с драматичной историей, который хотел бы исправить свои ошибки… Мог бы получится очень неплохой поворот!

Но ни одна из теорий не сработала. Оказалось, что Изнанка — это лишь «тоннель» между Хокинсом и миром, названным Бездной. Однако я никаких эмоций по поводу этого открытия не испытала. И сначала даже не поняла, что зрителям выдали информацию, меняющее все представление об этом мире — слишком невнятно ее подали.

Слишком мало крови и слишком много открытых линий

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Я, как и многие зрители, была готова попрощаться с любимыми персонажами. У них был тяжелый путь, и было абсолютно нормально, если погибло хотя бы три героя. Но что мы увидели в финале? Умерла только Кали. Но кому на нее не плевать?

И тут дело не в том, что хотелось крови. Просто такое масштабное противостояние — не только с Векной, демогорганами и всеми тварями Бездны, но и военными, просто не могло обойтись без потерь. Но создатели будто побоялись выбрать кого-то на «убой». А потому сохранили жизнь всем, даже жертву Оди в конце сделали ненастоящей.

А большую часть линий вообще сделали открытыми. В случае с Оди это могло бы сыграть, если бы белых пятен в финале было не так много. Где доктор Кей, что стало с военными, как уничтожили Изнанку, что стало с Бездной, куда пропали демогоргоны — список вовпросов без ответов просто огромен. Все это создает ощущение сырой и недоработанной истории.

Подвожу итог

Для меня финал «ОСД» повторил судьбу 8 сезона «Игры престолов». И это тот случай, когда у создателей была масса вариантов закончить историю красиво — но они выбрали путь наименьшего сопротивления и сделали все по формуле «И так сойдет!».

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
За сутки влетел на 2 место топа Netflix по всему миру: что показали в секретном эпизоде 5 сезона «Очень странных дел» За сутки влетел на 2 место топа Netflix по всему миру: что показали в секретном эпизоде 5 сезона «Очень странных дел» Читать дальше 14 января 2026
Почему фанаты «Очень странных дел» не верят, что финал — это настоящая концовка сериала: все из-за теории «Врата Матери» Почему фанаты «Очень странных дел» не верят, что финал — это настоящая концовка сериала: все из-за теории «Врата Матери» Читать дальше 13 января 2026
Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами Читать дальше 15 января 2026
Netflix ждет очередной хит: создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк готовит мрачный сериал про долги и азарт Netflix ждет очередной хит: создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк готовит мрачный сериал про долги и азарт Читать дальше 14 января 2026
У этого сериала про Годзиллу 7,0 на IMDb: 2 сезон «Монарха: Наследние монстров» стартует 27 февраля на Apple TV (новый трейлер уже тут) У этого сериала про Годзиллу 7,0 на IMDb: 2 сезон «Монарха: Наследние монстров» стартует 27 февраля на Apple TV (новый трейлер уже тут) Читать дальше 14 января 2026
В России есть свои «Очень странные дела»: сериал «Пищеблок» ничуть не хуже хита от Netflix с миллионными просмотрами В России есть свои «Очень странные дела»: сериал «Пищеблок» ничуть не хуже хита от Netflix с миллионными просмотрами Читать дальше 14 января 2026
Идеально для тех, кому зашел «Фишер» и «Хрустальный»: 3 волнующих сериала про убийства в тихих городках Идеально для тех, кому зашел «Фишер» и «Хрустальный»: 3 волнующих сериала про убийства в тихих городках Читать дальше 13 января 2026
Что произошло с беременными женщинами в 5 сезоне «Очень странных дел»: ответ создателей оказался страшнее ожиданий фанатов Что произошло с беременными женщинами в 5 сезоне «Очень странных дел»: ответ создателей оказался страшнее ожиданий фанатов Читать дальше 13 января 2026
«С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год «С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год Читать дальше 13 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше