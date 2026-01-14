Смотря финал «Очень странных дел», испытала флешбеки с 8 сезона «Игры престолов»: словно снимали концовку с мыслью «И так сойдет!»

Прямо 1 января я посмотрела финал сериала «Очень странные дела» и осталась в легком недоумении. От двух с лишним часов я ожидала больше, но половину серии показывали, что стало с главными персонажами. Это неплохо, если все точки над I расставлены и хочется красиво закрыть историю. Но не в этом случае.

Собрала все мысли в кучу и делюсь с вами своими впечатлениями. К сожалению подобные эмоции я уже испытывала с другим культовым сериалом — «Игрой престолов».

Попалась в ловушку завышенных ожиданий

Наверное, у всех долгоиграющих проектов есть такая проблема. Когда дата финала уже известна, поклонники начинают гадать и горячо обсуждать «слитые сценарии», «спойлеры от племянника уборщицы», и другие бредовые версии. Иногда это тянется годами, как в случае «Очень странных дел».

Создатели сериала и сами подливали масла в огонь, раздавая интервью перед выходом 5 сезона. Обещали, что это будет также эпично, как «Властелин колец», что это доведет до слез фанатов, что все актеры уревелись во время съемок. Согласитесь, эти вбросы наталкивали на мысль, что грядет что-то грандиозное. Но грандиозное — понятие растяжимое, и каждый фанат видел свою версию финала.

Подобная история была с «Игрой престолов». Я тогда начиталась массу форумов, в том числе и англоязычных, и мой мозг просто кипел от идей. Одна из моих самых любимых теорий — в битве с Королем Ночи ключевую роль сыграет Мелисандра, которая с помощью силы Владыки Света поднимет павших воинов. Но увы…

Поэтому, смотря финал ОСД, я испытывала флешбеки. Ведь слишком много теорий было у меня в голове, и слишком простой оказалась финальная серия.

Эффект растянутого графика

Netflix приучил зрителей к одновременному выходу всей серий в эфир. Но «Очень странные дела» в пятом сезоне были разделены аж на три этапа. И честно, это расписание сработало только после первой части из 4 серий. Когда Уилл с белыми глазами ломает шеи демогоргонам — это было невероятно эпично!

А вот со второй половиной сезона вышли проблемы. Следующие три серии были, мягко говоря, проходными. Не слишком внятными по сюжету, не слишком динамичными, не слишком глубокими. Но оставалась надежда на два часа финала, которые должны были выйти аккурат в новогоднюю ночь.

Оттого разочарование зрителей было максимальным. Столько ждали, столько обсуждали, а по итогу все оказалось куда прозаичнее и банальнее. Возможно, если бы все 8 серий выпустили сразу, сезон смотрелся бы органичнее.

Обсудим теории перед финалом

Как и многие фанаты, я постоянно читала различные теории перед финальной серией. Фанаты строили предположения, кто умрет в битве с Векной, искали намеки, подсказки и даже изучали дополнительные материалы, например, спектакль «Первая тень» про Генри.

Лично мне больше всего понравилась теория о том, что Генри Крил хочет вернуться в прошлое, чтобы предотвратить встречу с Истязателем разума. Такой сложный злодей с драматичной историей, который хотел бы исправить свои ошибки… Мог бы получится очень неплохой поворот!

Но ни одна из теорий не сработала. Оказалось, что Изнанка — это лишь «тоннель» между Хокинсом и миром, названным Бездной. Однако я никаких эмоций по поводу этого открытия не испытала. И сначала даже не поняла, что зрителям выдали информацию, меняющее все представление об этом мире — слишком невнятно ее подали.

Слишком мало крови и слишком много открытых линий

Я, как и многие зрители, была готова попрощаться с любимыми персонажами. У них был тяжелый путь, и было абсолютно нормально, если погибло хотя бы три героя. Но что мы увидели в финале? Умерла только Кали. Но кому на нее не плевать?

И тут дело не в том, что хотелось крови. Просто такое масштабное противостояние — не только с Векной, демогорганами и всеми тварями Бездны, но и военными, просто не могло обойтись без потерь. Но создатели будто побоялись выбрать кого-то на «убой». А потому сохранили жизнь всем, даже жертву Оди в конце сделали ненастоящей.

А большую часть линий вообще сделали открытыми. В случае с Оди это могло бы сыграть, если бы белых пятен в финале было не так много. Где доктор Кей, что стало с военными, как уничтожили Изнанку, что стало с Бездной, куда пропали демогоргоны — список вовпросов без ответов просто огромен. Все это создает ощущение сырой и недоработанной истории.

Подвожу итог

Для меня финал «ОСД» повторил судьбу 8 сезона «Игры престолов». И это тот случай, когда у создателей была масса вариантов закончить историю красиво — но они выбрали путь наименьшего сопротивления и сделали все по формуле «И так сойдет!».

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.