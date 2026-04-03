«Смотреть без замирания сердца невозможно!»: в Сети появилось эксклюзивное видео со съёмок 8 сезона «Невского»

3 апреля 2026 18:08
Кадр со съемок сериала «Невский»

Зрители пищат от восторга и очень ждут продолжения.

Наконец появились реальные новости о восьмом сезоне «Невского» — и не сухие анонсы, а живые кадры со съёмок. В Сеть выложили бэкстейдж с одной из ключевых сцен: погоня, драки, стрельба и взрыв с задержанием героя Павла Семёнова. Видео сразу разлетелось по подписчикам и стало главным поводом для обсуждений.

Реакция зрителей: эмоции без фильтра

Комментарии начали появляться буквально в первые минуты. «Очень ждём!», «Еще как жду, скорее бы уже», «Ждём прям очень-очень» — короткие, но показательные реакции. Чуть позже тон стал ещё эмоциональнее: «Паша! бэкстейдж! Конечно, и лайк, и репост! Очень ждём сезон очень!».

Отдельно зрители обсуждали сами съёмки. «Как же так. Без дублера… смотреть без замирания сердца невозможно!» — такие комментарии показывают, что сцены выглядят максимально реалистично. Видео сработало не как промо, а как доказательство масштаба.

Почему одного видео оказалось достаточно

«Невский» выходит с 2016 года и за это время собрал устойчивую аудиторию. В 2023 году проект получил премию АПКиТ как лучший сериал с более чем 24 сериями, а к 2026 году подошёл уже с восьмым сезоном.

Съёмки стартовали в апреле 2025 года в Санкт-Петербурге, а премьера запланирована на вторую половину 2026-го. Но даже без точной даты зрители уже включились: «Когда выходит уже?», «Осенью ждём», «Пожалуйста, не дайте 8 сезону стать последним».

Такая реакция показывает главное: «Невский» давно перестал быть просто сериалом. Это проект, который смотрят и ждут годами — и иногда достаточно одного короткого бэкстейджа, чтобы снова напомнить об этом.

Фото: Кадр со съемок сериала «Невский»
Екатерина Адамова
