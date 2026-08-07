В 2024 году на Okko вышла «Трасса» и изменила мир российских сериалов. Впервые с «Хрустального» жесткий и мощный проект, в котором насилие показывали на экране, завладел вниманием публики. Причем, сериал высоко оценили и эксперты, назвав лучшим релизом года по версии кинокритиков.

С тех пор прошло уже два года, и фанаты заждались обещанного продолжения. Предполагалось, что новые серии «Трассы 2» увидят свет осенью 2026 года. Но эта надежда угасает с каждым днем.

Дело в том, что съемки сиквела начались только в феврале этого года. Производственный процесс просто не успеют закончить так, чтобы выпустить релиз осенью. Ведь продолжение стало только масштабнее.

Сюжет второго сезона «Трассы» не пересекается с предыдущим — это абсолютно новая история, действие которой разворачивается в заполярном городе Яркий. Некогда процветающий посёлок давно пришёл в упадок, и теперь его существование держится на старой шахте. Но планы по масштабной стройке рушатся, когда в городе находят мёртвой молодую женщину — убийство жестокое и необъяснимое.

Начальник местного отдела внутренних дел Дмитрий Тихомиров намерен замять дело, однако в расследование вмешивается его сноха Зоя. Она не готова мириться с несправедливостью и решает найти убийцу любой ценой. Вместе с приехавшим из столицы следователем Петром Гореловым она берётся за поиски неуловимого серийного преступника.

Сценарий вновь написан Олегом Маловичко, а режиссёром стал Константин Статский, сменивший Душана Глигорова. Съёмки проходят в Москве, области и Воркуте. Дата премьеры пока не объявлена.

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