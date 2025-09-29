1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят

Октябрь готовит зрителям целую россыпь сериалов, которые играют на разных эмоциях. Здесь и лёгкий юмор, и семейные драмы, и настоящая борьба за выживание.

В подборке — четыре проекта, которые определённо заслуживают внимания.

«Начальная школа Эббот» (2025)

Пятый сезон хита от Warner Bros. Television выходит 1 октября.

В прошлом сезоне герои пытались учить детей онлайн, но теперь им предстоит снова бороться с хаосом в классах. Учителей ждут казусы, нелепые ситуации и, конечно, фирменный юмор с ноткой драмы.

«Смена передач» (2025)

2 октября выходит продолжение семейной истории от 20th Television.

Пожилой вдовец Мэтт вновь оказывается в водовороте семейных проблем: после возвращения дочери с внуками в его жизнь возвращается и сын.

Новый сезон снова ставит вопрос о том, как прошлое рушит иллюзии покоя.

«911 Служба спасения» (2025)

С 9 октября зрители увидят девятый сезон популярной драмы.

Сериал давно перестал быть только о катастрофах: теперь он раскрывает личные истории спасателей, их дилеммы и трудные выборы.

Рейтинг на IMDb стабильно держится на отметке 7,8/10, и новый сезон обещает ещё больше драматизма.

«Последний рубеж» (2025)

10 октября Apple Studios представляет драму с северным колоритом.

На краю Аляски маршал Фрэнк Ремник сталкивается с угрозой, когда самолёт с преступниками терпит крушение.

Опасные беглецы разбредаются по округе, и герою приходится защищать свой город практически в одиночку.

Сериал Дата выхода Студия Жанр / особенности Начальная школа Эббот (2025) 1 октября Warner Bros. Television Комедия, школьные будни Смена передач (2025) 2 октября 20th Television Семейная драма 911 Служба спасения (2025) 9 октября 20th Century Fox Television Драма, спасатели, личные истории Последний рубеж (2025) 10 октября Apple Studios Триллер, драма, Аляска

Также прочитайте: Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи