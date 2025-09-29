1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят

Октябрь готовит зрителям целую россыпь сериалов, которые играют на разных эмоциях. Здесь и лёгкий юмор, и семейные драмы, и настоящая борьба за выживание.
В подборке — четыре проекта, которые определённо заслуживают внимания.
«Начальная школа Эббот» (2025)
Пятый сезон хита от Warner Bros. Television выходит 1 октября.
В прошлом сезоне герои пытались учить детей онлайн, но теперь им предстоит снова бороться с хаосом в классах. Учителей ждут казусы, нелепые ситуации и, конечно, фирменный юмор с ноткой драмы.
«Смена передач» (2025)
2 октября выходит продолжение семейной истории от 20th Television.
Пожилой вдовец Мэтт вновь оказывается в водовороте семейных проблем: после возвращения дочери с внуками в его жизнь возвращается и сын.
Новый сезон снова ставит вопрос о том, как прошлое рушит иллюзии покоя.
«911 Служба спасения» (2025)
С 9 октября зрители увидят девятый сезон популярной драмы.
Сериал давно перестал быть только о катастрофах: теперь он раскрывает личные истории спасателей, их дилеммы и трудные выборы.
Рейтинг на IMDb стабильно держится на отметке 7,8/10, и новый сезон обещает ещё больше драматизма.
«Последний рубеж» (2025)
10 октября Apple Studios представляет драму с северным колоритом.
На краю Аляски маршал Фрэнк Ремник сталкивается с угрозой, когда самолёт с преступниками терпит крушение.
Опасные беглецы разбредаются по округе, и герою приходится защищать свой город практически в одиночку.
|
Сериал
|
Дата выхода
|
Студия
|
Жанр / особенности
|
Начальная школа Эббот (2025)
|
1 октября
|
Warner Bros. Television
|
Комедия, школьные будни
|
Смена передач (2025)
|
2 октября
|
20th Television
|
Семейная драма
|
911 Служба спасения (2025)
|
9 октября
|
20th Century Fox Television
|
Драма, спасатели, личные истории
|
Последний рубеж (2025)
|
10 октября
|
Apple Studios
|
Триллер, драма, Аляска
Также прочитайте: Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи