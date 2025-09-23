Меню
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи

23 сентября 2025 19:06
Новые триллеры и хорроры, которые заставят забыть о сне.

Сентябрь радует поклонников жанра свежими премьерами, в которых страх и напряжение выведены на максимум.

Среди новинок — триллер о лесном пожаре по реальным событиям, мистический хоррор о музыкантах и новая история в канун Хэллоуина.

«Школьный автобус» (2025)

Пол Гринграсс снял драматический триллер по документальной книге Лиззи Джонсон «Рай: Борьба одного города за выживание во время американского лесного пожара».

В основе — катастрофа 2018 года в Калифорнии, где пламя охватило целые районы. Мэтью МакКонахи играет водителя автобуса, которому поручено спасти 23 школьника, застрявших в Парадайзе.

Дорога назад уже перекрыта огнем, и остается только верить в чудо. Продолжительность фильма — 2 часа 10 минут.

«Ловушка для кролика» (2025)

Британский режиссер Брин Чейни переносит зрителей в атмосферу 70-х. Герои — супружеская пара Дафна и Дарси (Рози Макьюэн и Дев Патель), увлечённые музыкой.

Она ищет новые мотивы, он работает звукорежиссёром. Вместо привычной студии они отправляются в уэльсскую глушь и начинают записывать окружающий мир: шум ветра, треск веток, крики птиц.

Всё это должно было стать основой для их экспериментальной музыки, но звуки оборачиваются жуткими находками.

Постепенно становится ясно: они услышали не только природу, но и то, что лучше бы оставалось в тишине.

«Хэллоуин. Ночной кошмар» (2025)

Брэндон Кристенсен возвращает зрителей в знакомый мир ужаса. Студентка Дина (Джессика Клемент) приезжает домой после гибели сестры.

В канун Хэллоуина она соглашается поработать няней у сына местного шерифа. То, что начиналось как безобидные игры в прятки, стремительно превращается в борьбу за жизнь.

Атмосфера сельской глуши и дух праздника усиливают ощущение надвигающейся катастрофы.

Источник: дзен-канал КИНОМАНЬЯК

Фото: Кадр из фильма «Ловушка для кролика»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
