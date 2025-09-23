Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи

Сентябрь радует поклонников жанра свежими премьерами, в которых страх и напряжение выведены на максимум.
Среди новинок — триллер о лесном пожаре по реальным событиям, мистический хоррор о музыкантах и новая история в канун Хэллоуина.
«Школьный автобус» (2025)
Пол Гринграсс снял драматический триллер по документальной книге Лиззи Джонсон «Рай: Борьба одного города за выживание во время американского лесного пожара».
В основе — катастрофа 2018 года в Калифорнии, где пламя охватило целые районы. Мэтью МакКонахи играет водителя автобуса, которому поручено спасти 23 школьника, застрявших в Парадайзе.
Дорога назад уже перекрыта огнем, и остается только верить в чудо. Продолжительность фильма — 2 часа 10 минут.
«Ловушка для кролика» (2025)
Британский режиссер Брин Чейни переносит зрителей в атмосферу 70-х. Герои — супружеская пара Дафна и Дарси (Рози Макьюэн и Дев Патель), увлечённые музыкой.
Она ищет новые мотивы, он работает звукорежиссёром. Вместо привычной студии они отправляются в уэльсскую глушь и начинают записывать окружающий мир: шум ветра, треск веток, крики птиц.
Всё это должно было стать основой для их экспериментальной музыки, но звуки оборачиваются жуткими находками.
Постепенно становится ясно: они услышали не только природу, но и то, что лучше бы оставалось в тишине.
«Хэллоуин. Ночной кошмар» (2025)
Брэндон Кристенсен возвращает зрителей в знакомый мир ужаса. Студентка Дина (Джессика Клемент) приезжает домой после гибели сестры.
В канун Хэллоуина она соглашается поработать няней у сына местного шерифа. То, что начиналось как безобидные игры в прятки, стремительно превращается в борьбу за жизнь.
Атмосфера сельской глуши и дух праздника усиливают ощущение надвигающейся катастрофы.
Источник: дзен-канал КИНОМАНЬЯК
