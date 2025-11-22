«Смешанные рецензии? Не смешите зрителей»: «Злая 2» получает 92% одобрения и становится хитом

Продолжение истории Элфабы и Глинды встречено прохладно критиками, но обычные люди в восторге.

Премьера «Злой 2» в США собрала кассу в 36 млн долларов и одновременно включила обратный эффект: чем строже отзывались критики, тем активнее публика хвалила фильм.

CinemaScore поставил оценку A, а по данным PostTrak — 92% зрителей остались довольны и 82% готовы советовать картину другим.

О чём «Злая 2»

Фильм продолжает историю, начатую в первой части: Элфаба и Глинда окончательно становятся теми, кого мир Оз знает как Ведьму Запада и Волшебницу Севера.

Синтия Эриво и Ариана Гранде возвращаются к своим ролям, а сюжет охватывает события, которые происходят до и во время классического фильма 1939 года. Основа та же: мюзикл по роману Грегори Магуайра.

Почему критики разделились

На Rotten Tomatoes фильм держится на уровне 70% положительных рецензий, а Metacritic — всего 58 баллов. Журналистам не хватает ритма и лёгкости.

Некоторые обозреватели пишут, что вторая часть «тяжеловата», «слишком увязает на полпути» или что решение разделить историю на два фильма «сыграло в пользу кассы, но не в пользу результата».

Звучат и более жёсткие оценки — от претензий к визуалу до упрёков, что Гранде получает больше внимания, чем Эриво.

Зрители видят другое

Но реакция публики резко контрастирует с рецензиями. В соцсетях и на фан-форумах фильм называют «эмоциональным завершением», «идеальной постановкой знакомой истории».

А один зритель пишет: «Смешанные рецензии? Не смешите зрителей — это лучший финал, который можно было придумать».

Другие отмечают химию дуэта Эриво и Гранде, сильные музыкальные номера и ощущение большого мюзикла, снятого «по-настоящему, а не по лекалу».

Что это значит для фильма

Несмотря на споры критиков, зрительский рейтинг делает своё дело: «Злая 2» уверенно превращается в хит, а сарафанное радио работает лучше любой рекламы. Судя по реакции аудитории, проект нашёл именно тех, кто ждёт от него эмоциональной сказки, а не хладнокровного анализа.

