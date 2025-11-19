«Злой 3» не будет: зато Боуэн Янг считает, что мы можем рассчитывать на спин-офф про второстепенных героев

Почему актёр уверен, что история завершена — и что может появиться вместо продолжения.

Пока в прокат выходит вторая часть экранизации знаменитого мюзикла — фильм «Злая 2» (Wicked: For Good), — фанаты надеялись услышать новость о продолжении. Но после предпремьерного показа Боуэн Янг, сыгравший Пфанни, неожиданно обозначил: третий фильм не планируется.

Что заявил Боуэн Янг

В интервью Variety актёр прямо сказал: «Думаю, на этом остановимся» — то есть история закончится на том, что мы увидим в «Злой 2».

По его словам, сюжет дуологии полностью повторяет структуру оригинального бродвейского мюзикла, и вытягивать адаптацию дальше команда не собирается.

Режиссёр Джон М. Чу высказался в похожем ключе: продолжение пока не обсуждается. Он отметил, что идей много, но «пусть зрители сначала проживут эту историю». Фактически это звучит как вежливый отказ от «Злой 3».

Но возможный спин-офф всё-таки прозвучал

При этом Янг не исключил, что во вселенной может появиться небольшой комедийный спин-офф. Он пошутил, что видит отдельный фильм про Пфанни и Шен-Шен — двух второстепенных героев, которые в «Злой» обычно остаются на втором плане.

Актёр объяснил, что такой проект мог бы показать события глазами персонажей, которых зрители обычно почти не замечают. И, судя по его тону, эта идея звучала не просто как шутка — он действительно готов предложить её студии.

