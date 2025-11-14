Почему фанаты считают 13-й сезон «Американской истории ужасов» ключом ко всему, что происходило раньше

Тринадцатый сезон возвращает легендарный каст и может впервые связать всю вселенную воедино.

Когда сериал «Американская история ужасов» (2011–…) делает паузу, фанаты обычно готовы подождать. Но такой тишины, как перед 13-м сезоном, не было никогда.

Интрига уже выросла до максимума: культовый проект возвращается с тем самым легендарным составом — и зрители уверены, что именно эта глава наконец объяснит, как устроена вся вселенная Мёрфи.

Звёзды возвращаются

Зрители давно просили вернуть актёров, которые сделали сериал культовым. И 13-й сезон отвечает этим запросам. Джессика Лэнг появляется после многолетнего перерыва, вместе с ней — Эван Питерс и Сара Полсон. Такой камбэк невозможно воспринимать как случайность: Мёрфи явно собирается закрывать старые сюжетные долги.

Шанс исправить временные разрывы

После сезона «Апокалипсис» (2018) во вселенной появилось множество несостыковок: сброс таймлайна изменил судьбы персонажей, а некоторые линии остались без объяснений.

Фанаты давно обсуждают, вернётся ли сериал к теме нового Антихриста — сына Тимоти и Эмили, показанного в финальной сцене. 13-й сезон может наконец прояснить его роль.

Возможное продолжение «Шабаша»

Возвращение почти всех ведьм из «Шабаша» (2013) породило очевидную теорию: новый сезон станет прямым продолжением. Создатели могут проигнорировать последствия «Апокалипсиса» — или наоборот, встроить их в общую историю. В любом случае, тема ведьминского сообщества снова на первом плане.

Финальное объединение всех сезонов

Поклонники давно мечтали увидеть сезон, который объединит всю вселенную: «Дом-убийцу», «Шабаш», «Отель», «Культ», «Апокалипсис» и другие части. Если 13-й сезон окажется последним, это может стать эффектным завершением — все главные локации и персонажи в одной истории, пишет thegirl.ru.

Впереди — год ожидания: премьера назначена на 31 октября 2026 года. Но уже сейчас ясно, что 13-я глава может стать самой амбициозной за всю историю сериала.

