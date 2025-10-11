«Слово пацана» - о том, как всё начиналось. «Казино» - как всё закончилось: сериал с Хабенским покажет СССР в эпоху его развала

От уличных клятв к игре на миллионы — другая сторона одной эпохи.

Начались съёмки драмы «Казино» — истории о людях, оказавшихся в водовороте перемен начала девяностых.

Здесь показывают не дворы и разборки, как в «Слове пацана», а их логичное продолжение: мир, где та же жажда власти и силы меняет декорации. Теперь вместо кулаков — деньги, вместо уличных клятв — азарт и холодный расчёт.

Когда клятвы больше ничего не значат

В центре сюжета — Маша, студентка мехмата МГУ, которая из-за долгов семьи вынуждена бросить учёбу и стать крупье.

Советская наука никому не нужна, а долг семьи давит сильнее, чем принципы. Так девушка попадает в первый московский игорный дом, где судьбы решаются за рулеткой, а вместо идеалов — азарт и выживание.

Через личную историю Маши создатели показывают, как поколение перестройки столкнулось с новой реальностью. Там, где вчера ещё спорили о морали, сегодня считают наличные.

Другая Москва, другие герои

Режиссёр Алексей Кузмин-Тарасов и шоураннер Александра Ремизова собрали звёздный состав: Елена Тронина и Константин Хабенский.

Его герой, предприниматель Маврин, — воплощение времени, когда риск стал профессией, а совесть — роскошью.

Англичане открывают казино в центре столицы, и сюда стекается вся верхушка новой России: политики, артисты, бандиты. Это — не тот СССР, где давали «слово пацана». Это уже игра по-крупному..

Показ сериала запланирован на 2026 год.

