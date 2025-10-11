Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Слово пацана» - о том, как всё начиналось. «Казино» - как всё закончилось: сериал с Хабенским покажет СССР в эпоху его развала

«Слово пацана» - о том, как всё начиналось. «Казино» - как всё закончилось: сериал с Хабенским покажет СССР в эпоху его развала

11 октября 2025 19:35
«Казино»

От уличных клятв к игре на миллионы — другая сторона одной эпохи.

Начались съёмки драмы «Казино» — истории о людях, оказавшихся в водовороте перемен начала девяностых.

Здесь показывают не дворы и разборки, как в «Слове пацана», а их логичное продолжение: мир, где та же жажда власти и силы меняет декорации. Теперь вместо кулаков — деньги, вместо уличных клятв — азарт и холодный расчёт.

Когда клятвы больше ничего не значат

В центре сюжета — Маша, студентка мехмата МГУ, которая из-за долгов семьи вынуждена бросить учёбу и стать крупье.

Советская наука никому не нужна, а долг семьи давит сильнее, чем принципы. Так девушка попадает в первый московский игорный дом, где судьбы решаются за рулеткой, а вместо идеалов — азарт и выживание.

Через личную историю Маши создатели показывают, как поколение перестройки столкнулось с новой реальностью. Там, где вчера ещё спорили о морали, сегодня считают наличные.

Другая Москва, другие герои

Режиссёр Алексей Кузмин-Тарасов и шоураннер Александра Ремизова собрали звёздный состав: Елена Тронина и Константин Хабенский.

Его герой, предприниматель Маврин, — воплощение времени, когда риск стал профессией, а совесть — роскошью.

Англичане открывают казино в центре столицы, и сюда стекается вся верхушка новой России: политики, артисты, бандиты. Это — не тот СССР, где давали «слово пацана». Это уже игра по-крупному..

Показ сериала запланирован на 2026 год.

Также прочитайте: Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты

Фото: Кадр из сериала «Казино»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 сериалов 2025 года, которые уже называют новой классикой — их рейтинги на IMDb впечатляют 5 сериалов 2025 года, которые уже называют новой классикой — их рейтинги на IMDb впечатляют Читать дальше 12 октября 2025
Для тех, кто скучал по хорошим расследованиям: три новых сериала, из-за которых вы будете прикованы к экрану Для тех, кто скучал по хорошим расследованиям: три новых сериала, из-за которых вы будете прикованы к экрану Читать дальше 9 октября 2025
Легкая криминальная комедия о преступлении и наказании: когда выйдет новый сериал с Филиппом Янковским, где он играет бывшего бандита Легкая криминальная комедия о преступлении и наказании: когда выйдет новый сериал с Филиппом Янковским, где он играет бывшего бандита Читать дальше 9 октября 2025
«Можно же было закончить по-человечески?!»: шпионский сериал «Бабочка» со звездой «Остаться в живых» разозлил зрителей «Можно же было закончить по-человечески?!»: шпионский сериал «Бабочка» со звездой «Остаться в живых» разозлил зрителей Читать дальше 8 октября 2025
Этот испанский сериал-триллер ворвался в топ-5 Netflix — и уже обогнал «Уэнсдэй» с «Алисой в Пограничье»: когда идеальный муж оказывается чудовищем Этот испанский сериал-триллер ворвался в топ-5 Netflix — и уже обогнал «Уэнсдэй» с «Алисой в Пограничье»: когда идеальный муж оказывается чудовищем Читать дальше 8 октября 2025
Колокольников, Матвеев, Снигирь, Стругацкие — и еще 5 причин увидеть новый фантастический сериал о будущем «Полдень» Колокольников, Матвеев, Снигирь, Стругацкие — и еще 5 причин увидеть новый фантастический сериал о будущем «Полдень» Читать дальше 7 октября 2025
Самый тёмный сериал года от Netflix - «Воскрешённый»: стирает грань между жизнью и смертью так, что холод по спине Самый тёмный сериал года от Netflix - «Воскрешённый»: стирает грань между жизнью и смертью так, что холод по спине Читать дальше 12 октября 2025
Сигурни Уивер снова может стать Рипли — легенда «Чужого» готовится вернуться Сигурни Уивер снова может стать Рипли — легенда «Чужого» готовится вернуться Читать дальше 12 октября 2025
Новинки октября: два мощных детективных сериала из России, которые смотрят с открытым ртом даже скептики Новинки октября: два мощных детективных сериала из России, которые смотрят с открытым ртом даже скептики Читать дальше 12 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше