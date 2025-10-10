Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты

Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты

10 октября 2025 10:23
«Отмороженные»

Второй сезон покажет, как друзья из 90-х окончательно оказываются по разные стороны закона.

Сериал «Отмороженные» возвращается: Радда Новикова начала съёмки второго сезона, который покажет, как герои, случайно попавшие из 90-х в современность, справляются с последствиями собственных ошибок.

Новая глава выйдет эксклюзивно на платформе Wink в линейке Wink Originals.

Старые друзья, новые враги

События второго сезона происходят спустя три года после финала первой части. За это время жизнь героев изменилась: Ноль занял кресло депутата и обернул власть против бывших товарищей.

Чак сидит в тюрьме, Олеся потеряла бизнес, Масса и Вжик получили «условку», а Даша столкнулась с настоящей жестокостью.

Фил возвращается, чтобы восстановить справедливость, вернуть друзей и спасти женщину, которую любит.

Радда Новикова о втором сезоне

«У меня давно было желание соединить комедию с другими жанрами, и криминальное драмеди мне очень нравится. Второй сезон лихо закручивает драму в сарказм и написан с залихватским драйвом», — рассказала Радда Новикова.

Режиссёр отметила, что продолжение стало мрачнее, а герои — взрослее, но ирония никуда не делась.

«Отмороженные»

Те же лица и новые имена

К своим ролям вернулись Ян Цапник, Влад Коноплёв, Светлана Иванова, Даниил Спиваковский, Кирилл Полухин, Нонна Гришаева и Фёдор Лавров.

К ним присоединились Даня Киселёв, Таша Цветкова и Ульяна Пылаева.

«С чувством великой радости я принял предложение сниматься в новом сезоне. Безумно рад снова оказаться на съёмочной площадке со своими партнёрами», — поделился Ян Цапник.

Драма плюс ирония

Сценарист Аня Мирохина, написавшая первый сезон, сохранила фирменный баланс иронии и напряжения.

«Жизнь героев сильно поменялась, я бы сказала — кардинально. У Фила появились очень сложные проблемы, которые теперь "надо порешать"», — отметила она.

По словам Влада Коноплёва, зрителей ждёт другой Фил — внутренне вымотанный, но не сломленный, готовый наконец разобраться с прошлым.

Также прочитайте: Этот сериал отказались снимать 50 режиссеров: Первый канал готовит к выходу историческую сагу о Донецке

Фото: Кадр из сериала «Отмороженные»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Русский ответ «Терминатору»: сериал с роботами-андроидами вернется на экраны с 3 сезоном Русский ответ «Терминатору»: сериал с роботами-андроидами вернется на экраны с 3 сезоном Читать дальше 11 октября 2025
Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах Читать дальше 11 октября 2025
Нажать play и не остановиться: сколько серий у «Бара “Один звонок”» с Козловским и почему новинку можно посмотреть за одну ночь Нажать play и не остановиться: сколько серий у «Бара “Один звонок”» с Козловским и почему новинку можно посмотреть за одну ночь Читать дальше 11 октября 2025
Почему героиню «Маши и Медведя» назвали именно Машей, а не Катей или Дашей: создатель мультфильма все объяснил Почему героиню «Маши и Медведя» назвали именно Машей, а не Катей или Дашей: создатель мультфильма все объяснил Читать дальше 11 октября 2025
Так почему же Макс предал Белого? Этот момент в «Бригаде» вырезали еще на стадии сценария, а зря - он все объясняет Так почему же Макс предал Белого? Этот момент в «Бригаде» вырезали еще на стадии сценария, а зря - он все объясняет Читать дальше 11 октября 2025
Андрей Фролов снова в роли Белонога: стартовали съемки продолжения «Изгоя», где «Баба-Яги» вдруг ожила - детали уже известны Андрей Фролов снова в роли Белонога: стартовали съемки продолжения «Изгоя», где «Баба-Яги» вдруг ожила - детали уже известны Читать дальше 11 октября 2025
Эти 4 ляпа в «Бригаде» до сих пор смешат народ: в сериале неправильно показали 90-е Эти 4 ляпа в «Бригаде» до сих пор смешат народ: в сериале неправильно показали 90-е Читать дальше 11 октября 2025
Сел смотреть ради любопытства — завис до финала: сколько серий в «Рейсе-314» и почему остановиться на одной невозможно Сел смотреть ради любопытства — завис до финала: сколько серий в «Рейсе-314» и почему остановиться на одной невозможно Читать дальше 11 октября 2025
Проверено зрителями: эти новые российские сериалы действительно смешные — редкость, согласитесь Проверено зрителями: эти новые российские сериалы действительно смешные — редкость, согласитесь Читать дальше 10 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше