Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты

Сериал «Отмороженные» возвращается: Радда Новикова начала съёмки второго сезона, который покажет, как герои, случайно попавшие из 90-х в современность, справляются с последствиями собственных ошибок.
Новая глава выйдет эксклюзивно на платформе Wink в линейке Wink Originals.
Старые друзья, новые враги
События второго сезона происходят спустя три года после финала первой части. За это время жизнь героев изменилась: Ноль занял кресло депутата и обернул власть против бывших товарищей.
Чак сидит в тюрьме, Олеся потеряла бизнес, Масса и Вжик получили «условку», а Даша столкнулась с настоящей жестокостью.
Фил возвращается, чтобы восстановить справедливость, вернуть друзей и спасти женщину, которую любит.
Радда Новикова о втором сезоне
«У меня давно было желание соединить комедию с другими жанрами, и криминальное драмеди мне очень нравится. Второй сезон лихо закручивает драму в сарказм и написан с залихватским драйвом», — рассказала Радда Новикова.
Режиссёр отметила, что продолжение стало мрачнее, а герои — взрослее, но ирония никуда не делась.
Те же лица и новые имена
К своим ролям вернулись Ян Цапник, Влад Коноплёв, Светлана Иванова, Даниил Спиваковский, Кирилл Полухин, Нонна Гришаева и Фёдор Лавров.
К ним присоединились Даня Киселёв, Таша Цветкова и Ульяна Пылаева.
«С чувством великой радости я принял предложение сниматься в новом сезоне. Безумно рад снова оказаться на съёмочной площадке со своими партнёрами», — поделился Ян Цапник.
Драма плюс ирония
Сценарист Аня Мирохина, написавшая первый сезон, сохранила фирменный баланс иронии и напряжения.
«Жизнь героев сильно поменялась, я бы сказала — кардинально. У Фила появились очень сложные проблемы, которые теперь "надо порешать"», — отметила она.
По словам Влада Коноплёва, зрителей ждёт другой Фил — внутренне вымотанный, но не сломленный, готовый наконец разобраться с прошлым.
