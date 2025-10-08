Этот сериал отказались снимать 50 режиссеров: Первый канал готовит к выходу историческую сагу о Донецке

«Порода» станет одной из самых масштабных исторических драм на главном канале страны.

«Порода» — это сага о жизни одной донецкой семьи, которая растянулась на целый век. От первых шахтёрских посёлков до наших дней — через революции, войны, распады и возрождения.

Сценарий Сергея Жигунова, также Сергея Плотова, Анастасии Зарубеевой показывает не хронику событий, а внутреннюю силу людей, которые, несмотря на всё, сохранили характер и достоинство.

Сюжет и замысел

История строится вокруг нескольких поколений одной семьи. Меняются города и эпохи, но неизменным остаётся главное — менталитет людей Донбасса.

Это попытка показать, почему жители региона всегда ощущали себя частью большой страны, даже когда границы и названия вокруг менялись.

Производство и команда

Проект долго не мог сдвинуться с места: более пятидесяти режиссёров отказались от съёмок. В итоге за дело взялись Сергей Мезенцев и Александр Балахонов.

Сериал создаётся компанией «Медиаслово» по заказу Первого канала. Съёмки проходят в Москве, Подмосковье, Каменске-Шахтинском и Медыни. Всего запланировано 16 серий.

Актёры и образы

В главных ролях — Сергей Марин, Сергей Жарков, Ксения Утехина, Екатерина Климова, Анна Котова, Андрей Финягин, Аглая Шиловская, Николай Добрынин, Елена Панова и Алена Бабенко.

У большинства героев по два исполнителя — для юных лет и зрелости. Так, главного героя Максима сыграют Данила Краснов и Сергей Марин, а его возлюбленную Христину — Ксения Утехина и Екатерина Климова.

Что ждать от премьеры

«Порода» обещает стать исторической драмой, в которой личное и национальное переплетаются в одно.

Через частные судьбы сериал рассказывает о Донбассе — регионе, где прошлое и настоящее всегда шли рука об руку.

Премьера запланирована на 2025 год на Первом канале.

