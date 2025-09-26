Меню
Киноафиша Статьи «Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку?

26 сентября 2025 11:15
Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»

Фанаты нашли любопытные намеки в финале.

Третий сезон «Алисы в Пограничье» уже вышел на Netflix и в ближайшие выходные точно попадает во все топы. А фанаты, запоем проглотившие новые эпизоды, задаются вопросом — получит ли история дальнейшее продолжение. Ведь намеки на это в сюжете есть.

Чем заканчивается 3 сезон «Алисы в Пограничье»

Арису и Усаги благополучно возвращаются в реальный мир в финале третьего сезона. Но прежде чем герой делает выбор, Человек в Шляпе намекает, что бедствие в мире людей неминуемо.

Не вдаваясь в подробности, он утверждает, что нечто масштабное вот-вот произойдет в реальности, и тогда много новых душ окажется в Пограничье. И в финале становится ясно, что предсказание сбывается.

Несколько землетрясений обрушиваются на Японию, Арису узнает, что значительные сдвиги тектонических плит были замечены по всему миру. Появляются и намеки на Калифорнию, а значит дальнейшая история может включать игроков со всего земного шара.

В финальной сцене камера также показывает бейджик официантки в американской закусочной с именем «Алиса». Фанаты сочли это «предсказанием» следующей главной героини.

Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»

4 сезон «Алисы в Пограничье»

Финальная арка третьего сезона «Алисы в Пограничье» полностью завершает истории Арису и Усаги. Однако, как и в случае с «Игрой в кальмара», сериал намекает на продолжение, в котором, по-видимому, будет больше американских персонажей.

Тем не менее, о будущем «Алисы в Пограничье» пока известно мало. Сейчас создатели хранят молчание по поводу возможного сиквела. О желающих сделать голивудский ремейк истории, тоже не сообщается.

Ранее портал «Киноафиша» писал про смысл названия культовой дорамы «Алиса в Пограничье».

Фото: Кадры из сериала «Алиса в Пограничье»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
