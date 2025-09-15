Весь мир думает про Кэролла, и только японцы знают правду: смысл названия культовой дорамы «Алиса в Пограничье»

Название сериала Netflix «Алиса в Пограничье» — это не только отсылка к «Алисе в Стране чудес». В японском оригинале скрыта особенная игра.

Авторы намеренно выбрали это двойное значение — оно идеально отражает суть сюжета, где герои оказываются в параллельной реальности, балансирующей между жизнью и смертью. И пока что западные зрители видят намёк на Кэрролла, японские — ещё и глубокий смысл.

Арису

Имя главного героя сериала «Алиса в Пограничье» — Рёхэй Арису — это не просто совпадение. В японском языке «Арису» — это точное прочтение имени Элис, то есть Алиса. Так что название работает на двух уровнях: это и отсылка к классической сказке, и указание на героя.

Вместо любопытной девочки зрители видят геймера, а вместо волшебной страны чудес — жестокий мир игр на выживание.

Пограничье

«Пограничье» в японском контексте — это глубокая философская концепция. Оно символизирует тонкую грань между жизнью и смертью, где реальность теряет чёткость, а правила привычного мира перестают работать.

Герои сериала оказываются там — они застряли между двумя состояниями, и выживание иногда зависит не от силы, а от готовности принять жестокие правила игры.

Отсылки к «Алисе в Стране чудес»

Впрочем, в дораме есть и другие отсылки к произведению Льюиса Кэрролла. Усаги, чьё имя означает «Кролик», ведёт Арису в опасные игры. Мира, с её железной волей, — современное воплощение Червовой Королевы, а Хаттер с его хаотичными правилами напоминает безумием Шляпника.

