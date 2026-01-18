Скоро выйдет новый сериал с Куценко: в тизере герой освобождается из тюрьмы и сразу теряет контроль над жизнью

Новый проект Okko показывает, что свобода не равна облегчению.

Новый восьмисерийный сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко в главной роли стартует 5 февраля на платформе Okko. Опубликованный тизер сразу задает направление истории.

Выход из тюрьмы как отправная точка

Герой Куценко по прозвищу Старый выходит на свободу после двадцати лет заключения. Когда-то он взял вину за себя и за друга, рассчитывая на честный расчет в будущем.

План на жизнь предельно утилитарный: забрать деньги, уехать к морю и исчезнуть. Тизер ясно дает понять — этот расчет больше не работает.

Друг, который все забыл

Бывший соратник Рахим за годы отсутствия Старого стал респектабельным бизнесменом и предпочитает не вспоминать прошлое.

Деньги зависают, разговоры откладываются, а герой остается без опоры.

Дочь, с которой не договаривались

Еще один удар — внезапное появление взрослой дочери Оли, которую играет Мила Ершова. Она передвигается на коляске, живет по собственным правилам и не нуждается в навязанной заботе.

По решению полиции они вынуждены жить вместе, и это становится центральным напряжением сериала.

Тизер

В короткой сцене нет попыток вызвать сочувствие или сгладить углы. Старый действует привычными методами, но они не работают. Постепенно становится очевидно: контроль над жизнью он теряет не из-за обстоятельств, а из-за неспособности принять новые границы.

Признание еще до премьеры

Первые эпизоды «Встать на ноги» были показаны на фестивале «Новый сезон», где проект получил награды «Самый ожидаемый сериал» и «Главный герой сезона».

