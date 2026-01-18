Скоро выйдет новый сериал с Куценко: в тизере герой освобождается из тюрьмы и сразу теряет контроль над жизнью

Новый восьмисерийный сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко в главной роли стартует 5 февраля на платформе Okko. Опубликованный тизер сразу задает направление истории.
Выход из тюрьмы как отправная точка
Герой Куценко по прозвищу Старый выходит на свободу после двадцати лет заключения. Когда-то он взял вину за себя и за друга, рассчитывая на честный расчет в будущем.
План на жизнь предельно утилитарный: забрать деньги, уехать к морю и исчезнуть. Тизер ясно дает понять — этот расчет больше не работает.
Друг, который все забыл
Бывший соратник Рахим за годы отсутствия Старого стал респектабельным бизнесменом и предпочитает не вспоминать прошлое.
Деньги зависают, разговоры откладываются, а герой остается без опоры.
Дочь, с которой не договаривались
Еще один удар — внезапное появление взрослой дочери Оли, которую играет Мила Ершова. Она передвигается на коляске, живет по собственным правилам и не нуждается в навязанной заботе.
По решению полиции они вынуждены жить вместе, и это становится центральным напряжением сериала.
Тизер
В короткой сцене нет попыток вызвать сочувствие или сгладить углы. Старый действует привычными методами, но они не работают. Постепенно становится очевидно: контроль над жизнью он теряет не из-за обстоятельств, а из-за неспособности принять новые границы.
Признание еще до премьеры
Первые эпизоды «Встать на ноги» были показаны на фестивале «Новый сезон», где проект получил награды «Самый ожидаемый сериал» и «Главный герой сезона».
