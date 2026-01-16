Выйдет вслед за «Майором Громом»: что ждать от сериала «Фурия» со звездой «Фишера» и Юлией Пересильд

Новый российский проект делает ставку не на эффектность, а на происхождение героини и ее путь.

Премьера сериала «Фурия» готовится к показу на онлайн-платформах. История сразу отсекает лишние ассоциации: это не мелодрама и не супергеройский аттракцион, а рассказ о девушке, которую слишком рано научили быть сильной.

От сироты к оружию

В центре сюжета — Ника Чайкина. В детстве она теряет родителей и оказывается в руках закрытой преступной организации под названием «Братство».

За десять лет обучения Нику превращают в идеального агента: боевые искусства, шпионаж, холодное и огнестрельное оружие становятся для нее нормой. При этом цель у героини одна — найти и наказать тех, кто лишил ее семьи.

Главная роль и эффект узнавания

Фурию играет Алена Долголенко (2003), которую зрители запомнили по фильму «Пророк» и сериалу «Фишер. Затмение», где она сыграла младшую сестру героини Ирины Старшенбаум.

Новый проект заметно расширяет ее экранный диапазон — здесь актрисе достается роль, построенная на внутренней жесткости и дисциплине.

Актерский состав без случайных имен

В сериале также заняты Юлия Пересильд, Сергей Безруков и Олег Тактаров.

Режиссером «Фурии» стал Александр Хант, известный по фильмам «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов» и «Межсезонье».

Формат и место в линейке премьер

Проект создан Bubble Studios совместно с Плюс Студия и состоит из пяти эпизодов. «Фурия» выходит вслед за премьерой «Майор Гром. Игра без правил» на Кинопоиске, а также на Иви.

Также прочитайте: «Битва за битвой» взяла «Золотой глобус», но эти 3 фильма Пола Томаса Андерсона зрители любят больше — и рейтинги это подтверждают