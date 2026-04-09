Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Скопировали или вдохновились? «Приговор» с Васильевым подозрительно похож на «Встать на ноги» с Куценко — заметно с первой минуты

Скопировали или вдохновились? «Приговор» с Васильевым подозрительно похож на «Встать на ноги» с Куценко — заметно с первой минуты

9 апреля 2026 20:33
Кадры из сериалов «Приговор», «Встать на ноги»

Главный герой выходит после 20 лет и идёт мстить. И там, и там.

«Приговор» с Антоном Васильевым сразу попал в поле сравнения, ещё до премьеры. После выхода тизера зрители начали проводить параллели с другими криминальными драмами, и чаще всего вспоминают один конкретный проект.

История героя, который выходит на свободу после долгого срока и пытается заново собрать жизнь, уже знакома — вопрос в том, что нового предлагает сериал.

Сюжет и очевидные параллели

В центре «Приговора» — Савва, который провёл более 20 лет в тюрьме по обвинению в убийстве. После освобождения он пытается начать тихую жизнь, но прошлое быстро возвращается. Таинственный преследователь втягивает его в криминальные разборки, и герой вынужден разобраться, кто стоял за его разрушенной судьбой.

Сравнения с сериалом «Встать на ноги» появились сразу после первых материалов. Логика развития персонажа действительно перекликается.

«Кион показал тизер-трейлер "Приговора"– криминальной драмы с Антоном Васильевым в главной роли. Причем здесь герой Васильева повторяет путь Старого из "Встать на ноги" – выходит на свободу после 20 лет в тюрьме, пытается начать новую жизнь, оказывается втянут в бандитские разборки и жаждет отомстить тому, кто отправил его на зону. Но юморок вряд ли подвезут – вместо него сразу два Верника: старший и младший», — пишет автор канала «Культовые российские сериалы».

Такие параллели задают ожидания ещё до выхода сериала и формируют восприятие проекта.

Актёрский состав и акценты

Главную роль исполнил Антон Васильев, известный по сериалам «Невский» и «Хрустальный». В проекте также задействованы Карина Андоленко, Игорь Верник, Григорий Верник, Роман Маякин, Анна Котова, Станислав Бондаренко и Александр Устюгов.

Режиссёром выступил Денис Карышев, ранее работавший над проектами «Киллер» и «Охота на дьявола». Сюжет делает акцент не только на криминальной линии, но и на личной драме героя. По словам Андоленко, история затрагивает тему последствий нехватки любви и внутренней травмы.

Премьера «Приговора» состоится в онлайн-кинотеатре KION, после чего сериал выйдет на НТВ. Проект сразу заходит в зону ожиданий, где сравнение с уже известными историями становится не недостатком, а отправной точкой для оценки.

Фото: Кадры из сериалов «Приговор», «Встать на ноги»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше